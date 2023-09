Preminula nogometašica u naletu, klub nedavno imao puno sretnije vijesti

Tužne vijesti pogodile su nogometnu scenu u Engleskoj. Sheffield United objavio je da je preminula njihova 27-godišnja vezna igračica Maddy Cusack, bez dodatnih detalja koji bi otkrili što se dogodilo.

“Sheffield United je u velikom šoku zbog tužne vijesti da je preminula Maddy Cusack”, objavio je klub.

“Klub i obitelj voljeli bi dobiti razdoblje za sebe, neće biti dodatnih komentara u ovom tužnom trenutku”, dodaje se u objavi.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.

The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.

