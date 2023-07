Preminula njemačka legenda, bivši svjetski prvak: Dugo se borio s bolešću, a pamti se što mu je napravio izbornik

Tužne vijesti stigle su iz Njemačke. Preminuo je Horst-Dieter Hoettges, bivši njemački reprezentativac, koji je u dresu reprezentacije tadašnje Zapadne Njemačke slavio naslov svjetskog prvaka 1974. godine na SP-u na domaćem terenu.

Hoettges je preminuo sa 79 godina. Dugo se borio s bolešću, s demencijom, a sa suprugom je godinama živio u domu za umirovljenike u Bremenu.

Po informacijama iz Njemačke, u posljednje vrijeme se zdravstveno stanje bivšeg njemačkog reprezentativca pogoršalo, a tužna vijest je najviše pogodila njegov klub, Werder iz Bremena. U dresu Werdera proveo je najveći dio karijere, od 1964. do ’78., s 420 nastupa i 55 zabijenih golova u ligaškim utakmicama.

Nakon objave tužne vijesti, od Hoettgesa se opraštaju na njemačkoj nogometnoj sceni, prisjećajući se obrambenog igrača koji je u dresu reprezentacije bio i europski prvak na Euru 1972. u Belgiji. Za reprezentaciju je u razdoblju od 1965. do ’74. odigrao 66 utakmica i imao je jedan zabijeni gol.

Na najvećoj svjetskoj sceni, za Hoettgesa je vrhunac karijere bila proslava naslova svjetskog prvaka 1974. na domaćem terenu, no na tom natjecanju je morao proći i neugodu s obzirom na to da je u završnoj fazi turnira bio u drugom planu.

To je bila odluka izbornika Helmuta Schoena nakon što je njegova momčad u prvom krugu doživjela poraz od tadašnje Istočne Njemačke, što je izazvalo nekoliko promjena u Schoenovim planovima.

To se odrazilo i na Hoettgesov status, no na kraju, tadašnja Zapadna Njemačka ostvarila je svoj cilj dolaskom do proslave trofeja.

Među oproštajima, bio je i onaj Werderov, s podsjećanjem na Hoettgesovih sveukupno 74 golova u 483 utakmica koliko je odigrao u dresu kluba iz Bremena, u gradu iz kojeg su došle tužne vijesti.

