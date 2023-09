Preminula legenda Manchester Uniteda: Zaigrao je nakon tragedije Busbyjevih beba

Legendarni nogometaš Manchester Uniteda, Mark Pearson preminuo je u 83. godini života, priopćili su engleski mediji.

Pearson je igrao za “Crvene vragove” kasnih 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, a stariji navijači Manchester Uniteda pamte ga kao startera nakon teške zrakoplovne nesreće u Munchenu.

U zrakoplovnoj nesreći poginula su osmorica igrača Uniteda, nazvanih ‘Busbyjeve bebe’, nakon što su se vraćali s meča protiv Crvene zvezde u tadašnjem Kupu prvaka.

RIP to Mark Pearson, a vital part of our rebuild after the Munich disaster🙏 pic.twitter.com/WZGtEPPXo2

— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) September 5, 2023