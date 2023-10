Preminula legenda Manchester Cityja, ekipi obećavao veliki novac i puno alkohola

U razdoblju sezone u kojem su uz domaća natjecanja krenule i obveze u Ligi prvaka, Manchester City pogođen je tugom zbog smrti svojeg legendarnog igrača, Francisa Leeja, koji je ostavio trag na terenu, ali i izvan njega.

Lee je preminuo sa 79 godina, a tijekom karijere, pamti se da je bio član momčadi koja je u sezoni 1967./68. slavila naslov prvaka u Engleskoj.

Za Manchester City je to bila druga titula u najjačem rangu ligaškog natjecanja, ujedno i posljednja prije duge ‘suše’ koja je prekinuta naslovom u Premiershipu u sezoni 2011./12.

Lee je sa svojim suigračima slavio drugi naslov prvaka za City, a bio je i u momčadi koja je osvojila europski trofej u tadašnjem Kupu pobjednika kupova.

Bilo je to 1970. godine, s pobjedom nad poljskim Gornik Zabrzeom u finalu. Lee je tada iz penala u 43. minuti donio Cityju vodstvo od 2:0, a Poljaci to više nisu mogli dostići u porazu s 2:1.

Preminuli Francis Lee bio je veliki strijelac u momčadi Manchester Cityja, sa 112 ligaških golova u 249 nastupa u razdoblju od 1967. do ’74.

Osim što se istaknuo u dresu Manchester Cityja, Francis Lee je na klupskoj sceni u Engleskoj ostavio trag i igrajući za Bolton Wandererse i Derby County.

Preminuli legendarni igrač Man Cityja bio je i engleski reprezentativac. Imao je 27 nastupa i 10 zabijenih golova u razdoblju od 1968. do ’72.

Objavljujući tužnu vijest, Manchester City je na društvenim mrežama imao i oproštajne riječi te iskaze sućuti prijateljima i obitelji preminulog legendarnog napadača.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts we announce the passing of former Manchester City player and Chairman Francis Lee.

Everyone at Manchester City would like to send their condolences to the friends and family of Francis at this very difficult time.

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2023