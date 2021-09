PREMINULA LEGENDA ENGLESKOG NOGOMETA: ‘Takvog igrača nogomet više nikad neće vidjeti’

Tottenham je na svojim službenim stranicama objavio vijest kako je preminuo Jimmy Greaves jedan od najboljih Engleskih napadača u povijesti.

Jimmy Greaves preminuo je danas u Londonu u 82. godini, a Tottenham je za jenu od svojih legendi napisao:

“Otišao je jedan od najboljih napadača kojeg je ova zemlja ikad imala. Takvog igrača nogomet više nikad neće vidjeti. Iskazujemo iskrenu sućut obitelji i prijateljima u ovom tužnom trenutku”.

Velika karijera

Greaves je bio je i član legendarne reprezentacije koja je 1966. osvojila Svjetsko prvenstvo, a za Gordi Albion je nastupio u 57 utakmica u kojima je zabio 44 gola što ga svrstava na četvrto mjesto engleskih strijelaca svih vremena.

Najveći trag Greaves je ostavio u Tottenhamu za koji je igrao od 1961. do 1970. godine. Za Spurse je odigrao 379 utakmica i zabio 266 golova, a u sezoni 1962./1963. je s 37 golova bio najbolji strijelac prvenstva, što je i do danas rekordan broj golova u jednom prvenstvu.

Prije Tottenhama je četiri godine igrao za Chelsea, 1961. je bio u Milanu, a nakon uspješne karijere u Spursima igrao je za West Ham i nekoliko niželigaških klubova. Karijeru je završio 1980. godine.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021