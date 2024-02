Preminula istinska legenda sporta: Čak je četiri puta mijenjao povijesne knjige

Tužna vijest stiže iz Kenije. Henry Rono, koji je 1978. godine srušio četiri svjetska rekorda unutar 81 dana, umro je u četvrtak u dobi od 72 godine, objavio je Kenijski atletski savez.

Tada student Washington Statea, u razdoblju od travnja do lipja 1978. godine, postavio je nove svjetske rekorde na 3,000m, 5,000m, 10,000m i 3,000m sa zaprekama.

Nažalost, nije imao priliku nastupiti na Olimpijskim igrama, jer je Kenija bojkotirala Igre 1976. Montrealu i 1980. u Moskvi. Prava šteta jer bila bi to kruna njegove karijere.

Athletics Kenya is saddened to announce and notify the public of the demise of former Athlete Mr. Henry Rono which occurred this morning. #RIPRono pic.twitter.com/YTqnmcq74H

