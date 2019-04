PREMIER LIGA: Sad je Liverpool čudesnim preokretom preskočio City

Nogometaši Liverpoola vratili su se na vrh ljestvice engleskog prvenstva 3-1 (1-1) pobjedom na gostovanju kod Southamptona u susretu 33. kola igranom u petak.

Southampton je poveo golom Longa (9), no prije odlaska na odmor poravnao je Keita (36). Tih 1-1 stajalo je do same završnice susreta, a onda je Salah (80) iz solo-akcije doveo “redse” u vodstvo, da bi pobjedu potvrdio Henderson (86).

Dejan Lovren igrao je za Liverpool od 88. minute.

Liverpool sada ima 82 boda, dva više uz utakmicu više od drugog Manchester Cityja, dok je Southampton ostao 16. sa 33 boda, pet više od 18. Cardiff Cityja koji se nalazi u zoni ispadanja.

TABLICA:

1 Liverpool 33 25 7 1 75 20 82

2 Manchester City 32 26 2 4 83 21 80

3 Tottenham Hotspur 32 21 1 10 60 34 64

4 Arsenal 31 19 6 6 65 39 63

5 Chelsea 32 19 6 7 55 34 63

6 Manchester United 32 18 7 7 61 43 61

7 Wolverhampton Wanderers 32 13 8 11 40 39 47

8 Watford 32 13 7 12 47 47 46

9 Leicester City 32 13 5 14 42 43 44

10 Everton 32 12 7 13 45 42 43

11 West Ham United 32 12 6 14 41 48 42

12 Bournemouth 32 11 5 16 43 58 38

13 Crystal Palace 32 10 6 16 38 43 36

14 Newcastle United 32 9 8 15 31 42 35

15 Brighton and Hove Albion 31 9 6 16 32 46 33

16 Southampton 32 8 9 15 36 53 33

17 Burnley 32 9 6 17 37 59 33

18 Cardiff City 32 8 4 20 28 61 28

19 Fulham 33 4 5 24 30 76 17

20 Huddersfield Town 32 3 5 24 18 59 14