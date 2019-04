Photo by Laurence Griffiths/Getty Images

PREMIER LIGA: City u gradskom derbiju razbio United i napravio veliki korak prema naslovu

Nogometaši Manchester Citya napravili su veliki korak ka naslovu prvaka Engleske slavivši u 35. kolu u gradskom derbiju kod Manchester Uniteda s 2-0.

Gostovanje na Old Traffordu bila je najteža utakmica za Guardiolinu momčad do kraja sezone, a City je to uspješno riješio pogocima Bernarda Silve (54) i Leroya Sanea (66).

City se tako vratio na čelo ljestvice s bodom više od Liverpoola, a u posljednje tri utakmice protiv City igra protiv Burnleyja, Leicestera i Brightona. United se bori s Chelseajem i Arsenalom bori za Ligu prvaka, no Solskjaerovoj momčadi ovo je čak sedmi poraz u zadnjih devet utakmica.

Kiksao je u borbi za Ligu prvaka londonski Arsenal koji je izgubio kod Wolvesa s 1-3. Rúben Neves (28), Doherty (37) i Diogo Jota (45+2) zabili su za domaćine, a Papastathopoulos (80) za Arsenal, koji je ostao peti s bodom manje od Chelsea i dva boda više od Uniteda.