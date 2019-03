PREMIER LIGA Bizarnim golom u nadoknadi Liverpool slomio Tottenham i preskočio City

U derbiju 32. kola engleskog nogometnog prvenstva Liverpool je u dramatičnoj završnici pobijedio Tottenham sa 2-1 vrativši se na prvu poziciju s dva boda više od Manchester Cityja.

“Redsi” su do pobjede stigli u sudačkoj nadoknadi ‘komičnim’ autogolom Tobyja Alderweirelda.

Domaćin je poveo u 16. minuti lijepim golom Roberta Firmina koji je zabio glavom na već devetu asistenciju Andrewa Robertsona. Gosti su u nastavku odigrali daleko bolje i izjednačili su u 70. minuti preko Lucasa Moure.

Tottenham je u 85. minuti mogao šokirati Liverpool, a možda i riješiti pitanje prvaka. Sissoko i Son su bili “dva na jedan” u kontri, ali je Sissoko bio sebičan i pucao je preko gola. Kazna je stigla u 90. minuti kada su si gosti sami zabili gol. Robertson je još jednom odlično ubacio, Salah je s lijeve strane pucao glavom, Lloris obranio, a odbijenu lotu Alderweireld je ugurao u vlastitu mrežu za erupciju oduševljenja na Anfieldu.

Bio je to četvrti uzastopni gostujući poraz Tottenhama što im se nije dogodilo još od prosinca 2008. kada ih je vodio Harry Redknapp. Dejan Lovren je za Liverpool igrao posljednje dvije minute upisavši prvi nastup za ‘Redse’ nakon siječnja ove godine.

U ranije odigranom susretu Chelsea je na gostovanju pobijedio Cardiff City sa 2-1 velikim preokretom u posljednjih šest minuta utakmice. Međutim, susret su obilježile tri velike sudačke pogreške koje su gurnule ‘Bluese’ prema pobjedi.

Domaćin je poveo u 46. minuti golom Victora Camarase, a 10 minuta kasnije dogodila se prva sporna situacija. Toni Rudiger je u kaznenom prostoru gostiju oborio Seana Morrisona. Bio je to čisti jedanaesterac, ali sudac Craig Pawson nije pokazao na bijelu točku.

Cardiff je čuvao vodstvo do 84. minute kada je Cesar Azpilicueta zabio za 1-1. ‘Bluesi’ su izjednačili iz velikog zaleđa, no Pawson je priznao pogodak. Samo dvije minute kasnije dogodila se i treća sporna situacija, Rudiger je kao posljednji igrač obrane oborio domaćeg napadača Kennetha Zohorea, no sudac mu je pokazao samo žuti karton.

Kada se već činilo kako će utakmica završiti bez pobjednika Ruben Loftus-Cheek je zabio za pobjedu Chelsea. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić igrao je cijeli susret za goste.

Na ljestvici vodi Liverpool sa 79 bodova, Manchester City ima dva boda manje, a treći je Tottenham sa 61 bodom, koliko ima i Manchester United na četvrtoj poziciji, a zatim slijede Arsenal i Chelsea sa po 60 bodova.

REZULTATI:

Cardiff City – Chelsea 1-2 (Camarasa 46 / Azpilicueta 84, Loftus-Cheek 90+1)

Liverpool – Tottenham 2-1 (Firmino 16, Alderweireld 90-ag / Moura 70)

U subotu:

Fulham – Manchester City 0-2 (Silva 5, Aguero 27)

Crystal Palace – Huddersfield 2-0 (Milivojević 76-11m, Van Aanholt 88)

Manchester United – Watford 2-1 (Rashford 28, Martial 72 / Doucoure 90)

Leicester – Bournemouth 2-0 (Morgan 11, Vardy 82)

Brighton – Southampton 0-1 (Hojbjerg 53)

Burnley – Wolverhampton 2-0 (Coady 2-ag, McNeil 77)

West Ham – Everton 0-2 (Zouma 5, Bernard 33)

U ponedjeljak:

Arsenal – Newcastle United

LJESTVICA

1. Liverpool 32 24 7 1 72 19 79

2. Man City 31 25 2 4 81 21 77

3. Tottenham 31 20 1 10 58 34 61

4. Man Utd 31 18 7 6 60 41 61

5. Arsenal 30 18 6 6 63 39 60

6. Chelsea 31 18 6 7 52 34 60

7. Wolverhampton 31 12 8 11 38 38 44

8. Leicester 32 13 5 14 42 43 44

9. Everton 32 12 7 13 45 42 43

10. Watford 31 12 7 12 43 46 43

11. West Ham 32 12 6 14 41 48 42

12. Bournemouth 32 11 5 16 43 58 38

13. Crystal Palace 31 10 6 15 38 41 36

14. Newcastle 31 9 8 14 31 40 35

15. Brighton 30 9 6 15 32 43 33

16. Southampton 31 8 9 14 35 50 33

17. Burnley 32 9 6 17 37 59 33

18. Cardiff 31 8 4 19 28 59 28

19. Fulham 32 4 5 23 29 72 17

20. Huddersfield 32 3 5 24 18 59 14