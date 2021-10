PREKRŠAJ ‘ZA ZATVOR’; Kontroverzni sudac sve iznenadio, priča se o njemu!

Zadnju utakmicu osmog kola engleske Premier lige odigrali su gradski rivali Arsenal i Crystal Palace. Uzbudjiva utakmica završila je rezultatom 2:2, s tim da su domaćini izjednačili u posljednjem napadu utakmice.

Navijače na Emiratesu je u trans bacio kapetan Pierre-Emerick Aubameyang nakon što je pospremio odbijanac u mrežu u osmoj minuti. Rezultat se nije mijenjao do poluvremena, a u 50. minuti svoj prvi gol u sezoni postiže Christian Benteke na asistenciju Jordana Ayewa te vraća stvari na početak. 20-ak minuta kasnije, potpuni preokret. Lijepu kontru gostiju odličnim golom završio je Odsonne Edouard, igrač koji je u klub stigao na zadnji dan prijelaznog roka za 16 milijuna eura.

Ipak, bod domaćinima donosi džoker s klupe, Alexandre Lacazette u 94. minuti, također nakon odbijanca.

Ipak, poslije utakmice ponajviše se pričalo o sucu Mikeu Deanu koji je pokazao samo žuti karton za krvnički start Jamesa McArthura nad Bukayom Sakom.

