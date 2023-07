Prekriženi Vatreni otišao u posrnulog velikana: Tamo ga čeka još jedan Hrvat, možda se sad približi Daliću

Jedan od Vatrenih za kojeg se nije baš pisalo kako bi mogao promijeniti klub tijekom ljeta je Antonio Čolak, koji je Rangers i Škotsku, zamijenio Italijom i bivšim velikanom Parmom.

Kako se saznaje Parma je Rangersima transfer platila dva i pol milijuna funti odštete, a Vatrenog u Parmi čeka još jedan Hrvat, bivši igrač Hajduka Stanko Jurić.

Parma je ostala u Serie B, prošle godine su bili četvrti i izgubili su u polufinalu doigravanja za Serie A od Cagliarija pa očito visokim Hrvatom namjeravaju pojačati napad.

Visoki ciljevi

Zaista sam sretan što sam postao dio ovog velikog kluba. Kluba s nevjerojatnom povijesti, odličnim navijačima i s velikim ambicijama. Ne mogu čekati da zaigram pred Parminim navijačima. Nadam se da ćemo ostvariti ciljeve, da ćemo zajednički slaviti mnoge pobjede i golove”, izjavio je Čolak nakon potpisa ugovora.

💙 Everyone at Ibrox wishes Antonio Colak well for the future. pic.twitter.com/03ZX3CPEi7

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 15, 2023