PREKRIŽENI DINAMOVAC REALAN: ‘Nisam bio na razini na kojoj sam trebao biti’

Danas je kao jedan od gostiju na dodijelila stipendije za pet učenika i pet studenata zaklade ‘Nema predaje’, bio i prekriženi Dinamov veznjak Luka Ivanušec, koji je realno sagledao situaciju oko svog izostanka s popisa Zlatka Dalića na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Katru.

Luka se od ozljede trbušnog zida teško vraća u formu kakvom je impresionirao izbornika Zlatka Dalića, ali mladi Dinamovac je realan oko svojeg ne poziva u reprezentaciju.

“Volio bih da sam na popisu, ali svjestan sam situacije i toga kakav je kadar u hrvatskoj reprezentaciji. Znam da moram bolje, probat ću se što je prije moguće vratiti u reprezentaciju. Sve je na meni, zapet ću i, ako budem dobar, bit ću ponovno pozvan”, rekao je Ivanušec.

Realan pristup

“Moram biti realan. Pao sam u formi, nisam bio na razini na kojoj sam trebao biti. Svjestan sam toga i to si zamjeram. Neću odustajati, siguran sam da ću se vratiti bolji”, odlučan je Ivanušec, koji je nadodao:

“Ni s kime se nisam čuo, jedino mi je Dejan Lovren poslao poruku i na tome mu hvala. Trener Čačić mi je rekao da ne trebam očajavati. Vidi se kakav je kadar, još sam mlad i ima vremena za mene. Trebam nastaviti raditi na sebi i sve će doći na svoje”, rekao je Luka pa najavio doseg Vatrenih na SP-u:

“Može jako puno, vidi se kakav je popis i kakvi su to igrači, igraju u najvećim svjetskim klubovima. Vjerujem da se može napraviti dobar rezultat”, završio je Ivanušec.

🇭🇷 Luka Ivanušec

Cap No. 1⃣ – 2017 Friendly 🆚🇨🇱

Cap No. 2⃣ – 2017 Friendly 🆚🇨🇳 ➕ ⚽️

Cap No. 3⃣ – #EURO2020 🆚🇨🇿#CRO youngest goalscorer (18 years, 1 month, 18 days) arrives on the big stage!#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/GRlTx6PmyA









— HNS (@HNS_CFF) June 19, 2021