PREKO HRVATSKIH POLJA I LIVADA DO 100 MILIJUNA KUNA! Bivši kapetan Hajduka je svjetska senzacija, a na Poljudu se hvataju za glavu…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska je na dosadašnjem putu na Svjetskom prvenstvu u Katru dobila puno junaka, uključujući niz novih jakih aduta koji nisu sudjelovali u osvajanju srebra u Rusiji, a među njima, u slavlju u četvrtfinalu protiv Brazila je osobito važan bio Josip Juranović, s posebnim poslom koji je morao obaviti u toj utakmici.

Na brazilskoj lijevoj strani, prijetio je Vinicius Junior, 22-godišnja dolazeća zvijezda Real Madrida, klupski suigrač Luke Modrića čije kvalitete dobro zna i kapetan Vatrenih. Modrić je mogao približiti Juranoviću i neke Viniciusove slabije strane, no ništa ne bi pomoglo da jaki hrvatski adut na desnom boku nije obavio posao kako treba na terenu.

Probijao se iz amaterskih ‘voda’

Mnoge mlade igrače prepoznaju rano, no Juranovićeva priča bila je nešto drugačija. Morao se probijati iz amaterskih ‘voda’ na svojedobnom okupljanju koje bi se moglo opisati kao nogometni javni natječaj, u projektu naziva Nike Chance čiji je bio pobjednik 2014. godine.

Bilo je to natjecanje kojim se traži put prema nogometnoj afirmaciji, s Juranovićem nastupom i osvojenim prvim mjestom u konkurenciji nogometaša iz Zagreba, u borbi za odlazak na kamp u Londonu koji je okupio igrače iz različitih krajeva svijeta.

Priča mladog Zagrepčanina išla je dalje, prvo u dresu Dubrave u čijoj se momčadi istaknuo u trećeligaškoj konkurenciji, a potom u Hajduku, u najjačoj hrvatskoj konkurenciji, s pet godina boravka na Poljudu gdje je bio i kapetan splitskih Bijelih.

Nakon toga, Juranović je krenuo u svoje klupske epizode izvan Hrvatske (sigurno se na Poljudu sad love za glavu, jer otišao im je za samo 400.000 eura!), prvo u poljskoj Legiji iz Varšave, potom u Celticu čiji je danas član, a uskoro možda i negdje drugdje s obzirom na to da je ‘na meti’ više klubova. U toj priči, u prvom planu spominje se madridski Atletico, kako smo već približili.

U igri u tom transferu o kojem se priča spominje se i da je Atletico spreman izdvojiti 17 milijuna eura (što je i više od 100 milijuna kuna) za Juranovićevo dovođenje iz Celtica, no sada, u prvom planu je reprezentacija.

Poslije Brazila, hrvatski adut u velikom naletu slavio je u društvu suigrača, a potom i sa svojom djevojkom i zaručnicom Lanom Miholjević, koja je pratila uspjeh Vatrenih s tribina.









Slavilo se skromno, Juranović nije od igrača koji će se razmetati ili pokazati puno, no prije nekoliko mjeseci, proteklog ljeta, uživanje sa svojom dragom približio je svima u objavi na Instagramu.

Objavu dijeli Josip Juranovic (@jurki17)

Sada su stigli zagrljaj i poljubac u Katru, a stigle su i posebne riječi kojima ga je pohvalio Zlatko Dalić zbog predstave protiv Brazila, ali i puta kojim je Juranović išao u karijeri.

“U životu uvijek trebaš dobiti šansu, a kada je dobiješ, treba je iskoristiti. Ono što je napravio Josip Juranović, takav iskorak, da je po meni bio najbolji protiv Brazila, to je pokazatelj da se može. Sam se za to boriš, i onda se izboriš za ovo, na tome mu svaka mu čast, to je primjer i to je ogledalo hrvatske reprezentacije”, rekao je Dalić o jednom od hrvatskih junaka čiji kvalitetni nastup u četvrtfinalu dočaravaju i statistički pokazatelji.

Bio je posvuda, i defanzivno i u građenju hrvatske igre.

Josip Juranović Vs Brazil… 😮‍💨 7 Passes into final third

👊🏻 5 tackles/interceptions

🔥 5/5 ground duels won

🩹 7 recoveries

⚽️ 4 clearances

🎯 3 Key passes

❌ 0 dribbled past

1️⃣ Vinicius Jr pocketed Unplayable. pic.twitter.com/OMSVS2dEb9 — Calum Macaulay (@CalumMacaulay1) December 9, 2022

U povratku na dio ove priče, s naglaskom na put kojim je Juranović išao dok se probijao, posebno su odjeknule riječi koje je imao nakon pobjede na zagrebačkom okupljanju igrača koji su se borili za profesionalnu afirmaciju.

“Nadam se jedanput zaigrati i u reprezentaciji”, kazao je tada 18-godišnji igrač koji je danas junak Vatrenih, u prilogu koji je objavila Nova TV, a možete ga pogledati – ovdje.