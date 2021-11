PREKINUO KARIJERU ZBOG OZLJEDE PA SE SLOMIO OD TUGE: Nakon godinu dana isplivali šokantni detalji!

Bivši junior Manchester Cityja Jeremy Wisten pronađen je mrtav 24. listopada prošle godine, a ubrzo je potvrđeno da si je mladi nogometaš sam presudio…

Godinu dana kasnije otkriveni su šokantni detalji koji govore o problemima i pritisku s kojim se nose profesionalni nogometaši.

Njegovo beživotno tijelo pronašla je njegova majka koja je odmah pozvala liječnike, ali mu nažalost nije bilo spasa. Jeremy se borio i slomio nakon borbe s depresijom koja ga je mučila godinama, a sve zbog neuspjeha u nogometu.

Otočki mediji prenose kako je zbog teške ozljede ligamenata koljena prekinuo karijeru te kako je to bio razlog njegovih problema. Nekoć je važio za jednog od najvećih talenata Cityja, ali teška ozljeda je presudila.

Released Man City teenager Jeremy Wisten 'didn't get right support', says father / @mcgrathmike reports https://t.co/C5r3jWh9Ev

— Telegraph Football (@TeleFootball) November 8, 2021