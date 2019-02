PREDSJEDNIK OSIJEKA ZAGRMIO: ‘Dosta je bilo! Ne možemo ovako rasprodavati klupski ugled!’

Autor: Dnevno.hr

Nogometaši Dinama tutnje Hrvatskom nogometnom ligom. Titula je već upisana, a na putu prema novom trofeju ovog vikenda pao je i Osijek. Na Maksimiru je u sklopu 22. kola u prvenstvu stroj Nenada Bjelice slavio s 3:0. Nije bio problem čak niti to što je Bjelica u potpunosti promijenio sastav u odnosu na europski dvoboj s Viktorijom iz Plzena.

Hrvatski prvak je mogao zabiti i koji gol više, a Osijekovi navijači, uz bolan poraz, zamjeraju svojoj momčadi manjak zalaganja i borbenosti.

Na njihovu stranu stao je i predsjednik kluba Ivan Meštrović koji obično u svakoj prilici brani trenera Zorana Zekića i igrače. Njegovo priopćenje objavljeno je na službenoj stranici kluba i prenosimo ga u cijelosti.

“Iskreno, znao sam da će doći i taj dan. Dan kada prvi puta nemam što reći u obranu igrača i trenera našeg Kluba. Razočaranje, izdaja, ljutnja, stid, bijes…. Sve je pomiješano. Točka prijeloma: E sada je dosta! Dosta s floskulama “nije problem izgubiti”. Problem je izgubiti. Nismo ovdje da bismo se natjecali, nego pobijedili. Izgubiti na način na koji smo mi izgubili u Maksimiru nije samo problem. To je alarm! Alarm da se ne samo “probude” uljuljkani i ušuškani, jer to do sada nije imalo rezultata, već alarm da se odstrani maligno tkivo iz organizma zvanog NK Osijek. Dosta je bilo empatije prema nelojalnima. Dosta je bilo naglašene socijalne note prema ugroženima. Dosta je bilo toga da se pojedinci, pa makar bili i u većini, pokušaju motivirati samo „mrkvom“…

Ne želim, a vjerujte da si neću ni dopustiti, da ikada više gledam ovakav nogometni kolektiv. Sve mogu oprostiti, ali nelojalnost ne. Mogu i prihvatiti izdaju, ali izdajnike nikada. Od danas nitko nije amnestiran. Od danas se nikoga ne trpi jer je star, bolestan ili je imao “nesretno djetinjstvo”. U dobu smo surovog profesionalizma i želim vidjeti te implikacije i u našem sportskom društvu. Ljudi su najkvarljivija roba, život mi je to opet pokazao. Međutim, ovaj preporođeni klub više neće trpjeti niti najmanji kotačić koji ima tendenciju kvara. Niti bakterijicu. Niti virus. Dosta je bilo! Nitko nije amnestiran, svi su krivi. I od danas svi startaju od nule ili iz minusa. Zreli muškarci ne ulaze u utakmice ovako. Ako ne žele ili pak ne znaju, imamo tko želi, pa makar ne znao u potpunosti. Naši mladići. Koji postaju muškarci. Kojima ćemo dati šansu da postanu muškarci.

Dosta je bilo. Dosta je bilo neodgovornosti i neshvaćanja svoje uloge i posla u stopostotnom obimu. Kako bi izgledalo da ja svoj posao ne obavljam 100 posto angažiran? Da ga obavljam recimo s 30% što znači da svaki mjesec svima „sjedne“ samo 30% plaće. Ili da naši navijači obavljaju svoj posao samo 30 posto od onoga što se od njih očekuje? Da primjerice plate samo 30% cijene svojih ulaznica, da gledaju utakmicu do 27. minute i svi izađu sa stadiona… Kako bi to izgledalo? Nepojmljivo. Od danas ne dopuštam da nam ikada više izgleda pojmljivo kada igrači i treneri ne daju maksimum u ispunjenju svojih obveza, baš kao što to činimo svi mi u Klubu i oko njega. Pokrenuli smo grad, ali su trenutno oni koji su u najvećem fokusu zaostali za nama. Čekati ih nećemo, morat će uhvatiti naš tempo, a za to imaju još jako malo vremena. Ako ne stižu ili još gore ne žele stići, vjerujem da ima tko želi i može”, stoji u priopćenju predsjednika Osijeka.