PREDSJEDNIK NAVIJAČKE UDRUGE KRUNO GRLEVIĆ: ‘Davor Šuker je veza kriminalnog miljea i nogometa’

“Pozivamo na smjenu predsjednika Hrvatskog nogometnog Saveza Davora Šukera, razlog nisu samo njegovi poroci i kocka, već i njegova sprega s mafijom i očiti je s njim evidentan utjecaj mafije na hrvatski nogomet”, rekao je na prigodnoj konferenciji za novinare Kruno Grlević u ime navijačke udruge reprezentacije “Fan club Budi ponosan”. Riječ je o čovjeku koji je godinama bio i predsjednik navijačke udruge “Uvijek vjerni”. Široj javnosti je postao znan nakon puknuća afere s navodno montiranim fogotrafijama ministra Tomislava Tolušića.

“Davor Šuker je fiktivni predsjedniki to se više ne smije tolerirati”, naglasili su iz udruge “Fan club Budi ponosan”.

Potom je uslijedilo objašnjenje:

“Mediji dosad nisu bili zainteresirani za moju priču”, pričao je Grlević. “Organizirani kriminal i Zoran Pripuz, dakle ljudi iz kafića Plaza na Kvaternikovom trgu stoje iza svega”, pričao je Grlević.

I nastavio:

“Davor Šuker je sluga organiziranog kriminala, mafije i dečkiju iz Plaze. On je doveo mafiju u Hrvatski nogometni savez i njegovim životom upravljaju mafijaši i poroci. Zbog višestrukih poroka, a tu ne mislim samo na kocku, Šuker ne može pomoći sam sebi, zato ne može pomoći ni hrvatskom nogometu i mi ćemo se boriti da on iz njega ode. Ja više nemam što izgubiti. Istukli su me, prijete mi još od 2010. godine kad sam, kao jedan od članova tadašnje udruge ‘Uvijek vjerni’, za iznos od dva i pol milijuna kuna odbio upasti s navijačima na skupštinu HNS-a u Westin i izbaciti administraciju sa skupštine”, ispričao je Grlević kojeg smo pitali može li dokazati teške optužbe na račun Davora Šukera i njegovih “svodnika. Kako ću sve dokazati. Imam audiosnimke i puno materijala koje ću objavljivati i davati medijima koji to žele. Jer, ne žele svi”!