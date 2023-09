Predsjednik HNS-a uvjeren u urotu: ‘Baš da to zna vidjeti sa 60 ili 70 metara i da to slika’

Autor: Dnevno GIŠ

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je uspješan ciklus kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Njemačkoj sljedeće godine, osvojeno je svih šest bodova i Vaterni su na vrhu skupine s odličnim izgledima za osigurati Euro već u listopadu.

No da sve ne bude idilično potrudila se UEFA, koja je pokrenula ne jednu, već dvije istrage protiv HNS-a, zbog kojih ćemo izgleda izguebiti mogućnost punih tribina na premijeri Vatrenih na Opus Areni u Osijeku.

Podsjetimo, HNS je već pod suspnzijom zbog incidenta navijača na Final Four Lige nacija, a sada su pod istragom zbog ustaške zastave s Rujevice, koju je prijavio aktivist FARE-a i zbog tuče navijača na gostovanju u Armeniji.





Nije slučajno

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić najavio je tužbu protiv trojice navijača s ustaškom zastavom, ali i smatra kako se podmeće Vatrenima:

“U par navrata se dizala zastava po 3-4 puta i upravo taj jedan pojedinac je slikao tu zastavu, baš taj detalj, taj ustaški simbol koji se nalazi u katalogu FARE-a. Baš da to zna vidjeti sa 60 ili 70 metara i da to slika. To nije slučajno”, rekao je Kustić i nastavio:

“Prošli put smo dobili uvjetnu kaznu, odnosno poruku da će nam zatvoriti stadion na bilo kakav idući incident. Mi radimo sve sa svoje strane da se to ne dogodi. Šanse su deset posto da će nam stadion ostati otvoren. Ono što mi moramo naglasiti je da će se Savez uvijek boriti protiv diskriminacije i rasizma. Ovo na Rujevici nije slučajno ispalo “, rekao je Kustić za Novu TV.

“Ovo se nije dogodilo slučajno. Ova tri pojedinca su naštetili hrvatskoj reprezentaciji, ali i Republici Hrvatskoj. Definitivno mislim da je riječ o podmetanju. Nadam se da ćemo saznati tko stoji iza toga. Puno toga se izdogađalo. U par navrata se dizala zastava po 3-4 puta i upravo taj jedan pojedinac je slikao tu zastavu, baš taj detalj, taj ustaški simbol koji se nalazi u katalogu FARE-a. Baš da to zna vidjeti sa 60 ili 70 metara i da to slika. To nije slučajno. Pustimo da tijela odrade svoj posao, ali mi sigurno nećemo stati na ovome. Hvala policiji i redarima koji su dobro odradili svoj posao”, dodao je predsjednik HNS-a i otkrio kada se može očekivati odluka:

“Vjerujem da će odluka biti brza jer svi dokazi su tu, a mi kao savez ćemo sigurno pokrenuti i privatne tužbe za naknadu štete”, rekao je Kustić, koji nije htio komentirati nezadovoljtvo navijača i uprave Osijeka oko suđenja na derbiju protiv Dinama.