Predsjedniku Barcelone prijeti zatvor, udara kao Mamić: ‘Znam ja povijest tog suca’

Španjolskom ovih dana odjekuje nastavak skandala u kojem je Barcelona optužena za podmićivanje sudaca zbog uplate novca tvrtki bivšeg španjolskog sudačkog dužnosnika Josea Marije Enriqueza Negreire u razdoblju od 2000. do ’18. godine. Radi se o iznosu od 7,3 milijuna eura za tvrtku čiji je vlasnik Negreira, koji je u to vrijeme u Španjolskoj bio potpredsjednik Tehničkog odbora sudaca, a u aferu s optužbom za podmićivanje upleten je i njegov sin.

Na Barceloninoj strani, istraga se bavi dvojicom bivših predsjednika kluba, Sandrom Rosellom i Josepom Marijom Bartomeuom, a ranije ovog tjedna objavljeno je da je pod istragom i Joan Laporta, sadašnji Barcelonin predsjednik.

Laporta to nije prihvatio mirno. Istupio je u stilu Zdravka Mamića iz dana dok je bivši šef Dinama svako malo na Facebooku objavljivao napade na suce zbog svoje afere s izvlačenjem novca iz Dinama i suđenja u Osijeku, s jednom presudom koja je postala i pravomoćna.

U istupu na Radio Catalunyji, Laporta je stao uz raniji klupski stav da je tvrtka u vlasništvu Negreire novac dobila za izradu izvještaja o sucima, što je klub koristio u sportske svrhe.

Što se optužbi tiče, tu je imao poruku za suca koji vodi slučaj. “Znajući povijest ovog suca, očekivao sam da ću završiti pod istragom”, rekao je Laporta, dodajući da će štititi interese Barcelone.

💬 Joan Laporta, on the Negreira Case: “The history of Barça shall not be dragged through the mud. We must not stand for this unprecedented international smear campaign. No matter how much they defame us, they will not find anything. We have not done any of what we are accused.” pic.twitter.com/lPc7Fen8fw

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 21, 2023