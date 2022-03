PREDAO SE ROMAN ABRAMOVIČ: Na ruskog bogataša već ‘navalili’, evo kako je još iznenadio

Nakon što je prepustio upravljanje klubom, Roman Abramovič prodat će Chelsea, čiji je vlasnik od ljeta 2003. godine. Kako su javili mediji u Engleskoj, time će i definitivno završiti vladavina ruskog bogataša u londonskom klubu koji je aktualni europski prvak.

Spominje se i kupac. The Guardian je objavio da je jako zagrijan konzorcij iza kojeg stoje milijarderi Hansjoerg Wyss i Todd Boehly, ali u igri su i drugi zainteresirani potencijalni novi vlasnici.

Wyss, 86-godišnji švicarski bogataš, o planovima i postupku prodaje već je progovorio i javno. Kazao je da je do njega stigla ponuda za kupnju londonskog kluba.

U svojoj priči, The Guardian donosi Abramovičeve riječi da se prodaja neće odvijati brzo, a onaj s najboljom ponudom imat će posebnu olakšicu što ruski bogataš neće tražiti povrat novca koji mu klub duguje. Riječ je o iznosu od 1,5 milijardi britanskih funti, što je u protuvrijednosti u hrvatskoj valuti oko 14 milijardi kuna. Taj novac je Abramovič posudio klubu, a kaže da ga neće tražiti natrag.

