Pred prepolovljenim Dinamom je pakleni mjesec, u kojem može puno izgubiti

Autor: Dnevno GIŠ

Jedini hrvatski klub koji igra i ove sezone igra barem Europsku jesen je Dinamo, koji u Konferencijskoj ligi pokušava izboriti proljeće pokraj Astane, Ballkanija i Viktorije Plzen, a u domaćem prvenstvu modri će pokušati dostići Hajduk i Rijeku na tablici.

Ali u Dinamu ove sezone sve ide jako teško, od ispadanja iz Lige prvaka i Europske lige, do nenadanih poraza u prvenstvu, smjena trenera, europskih poraza, do ozljeda igrača, sve to mori Sergeja Jakirovića, a neće mu biti lakše.





Naime Dinamo u narednih mjesec dana ima pakleni ritam, koji počinje sutra na gostovanju protiv Varaždina u sklopu 14. kola SuperSport HNL-a.

Pakleni tempo

Samo četiri dana kasnije 9. studenog Dinamo odlazi na još jedno gostovanje u Češku na noge Viktoriji iz Plzena, a samo tri dana kasnije još jedno gostovanje modrih na Rujevici protiv Rijeke.

Poslije tri gostovanja Dinamo u derbiju kontinentalne hrvatske dočekuje Osijek 25. studenog, nakon reprezentativne stanke, da bi potom Dinamo ponovno na gostovanje u Astanu pet dana kasnije, a iscrpljujući mjesec završavaju na gostovanju kod Slaven Belupa.

Kako znamo Dinamo ima velike probleme s kadrom, ozlijeđenih igrača je sve više, a i igra modrih ne ulijeva neko pouzdanje, tako da će Jakirović i njegova ekipa točno znati na čemu su i u prvenstvu i u Europi iza 2. prosinca.