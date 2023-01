PRED MODRIĆA BACAJU MILIJUNE: Luku žele ponovno spojiti s Ronaldom

Po završetku Svjetskog prvenstva Luka Modrić je pokazao svijetu kako bez problema se može nositi s puno mlađim konkurentima, a njegova najava ostanka u reprezentaciji, dala je za naslutiti kako Luka tako skoro ne namjerava reći nogometu zbogom.

Ako tome pridodamo činjenicu kako je Luka natjerao Ancelottija da ga stavi u igru protiv Valladolida, u kojoj je u par minuta Luka začeo akciju za 2:0, akcije 37-godišnjeg kapetana vatrenih na nogometnom tržištu su i dalje jake.

Tako španjolska Marca donosi vijest kako su za Modrića zainteresirani iz Al-Nassra, kluba koji je prije nekoliko dana doveo Ronalda za najveću plaću u povijesti nogometa.

“Proteklih dana predsjednik i čelnici kluba provjeravaju mogućnost širenja liste zvijezda u bližoj ili daljoj budućnosti. Mislimo na Sergija Ramosa, no posljednji koji se izgleda pojavljuje na listi želja jest Luka Modrić”, donosi Marca.

Samo Real

Saudijci Ramosa vide u njihovom dresu na ljeto 2023. godine, dok bi Modrića doveli u 2024. godini.

Uz Saudijce tu su i uvijek aktualne ponude za Luku iz MLS-a, ali Modrić želi odraditi još jednu sezonu u Realu i iako još nema govora o novom ugovoru za ‘maestra’, Marca misli kako će se lako dogovorit za produljenje suradnje.

“Luka želi nastaviti igrati u Madridu barem još jednu sezonu. Zato odbija višemilijunske ponude iz Saudijske Arabije i SAD-a. Njegov nogomet nema rok trajanja”, piše Marca.

🚨 Al Nassr want to have Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos and Luka Modric together at the club. @marca #rmlive 🇸🇦 pic.twitter.com/FZlUFi8U2c









— Los Blancos Live (@TheBlancosLive) January 1, 2023