PRED LEGENDOM VELIKOG RIVALA OTKRIO NEPOZNATE DETALJE: ‘Mi nemamo nikakav odnos od dana kada sam se ženio’

Antoine Griezmann u Barcelonu je stigao prošlog ljeta za 120 milijuna eura iz madridskog Atletica.

U razgovoru s legendom Reala Jorgeom Valdanom je progovorio o prvim danima u katalonskom divu.

“Razgovarao sam s Messijem kada sam stigao. On mi je rekao mi je da kada sam odbio prvu priliku za dolazak (op.a. 2018 godine) da sam ga zeznuo jer je on moj transfer zatražio javno. No, rekao je da je uz mene i to vidim svaki dan.”, otkrio je Francuz.

Ogradio se Griezmann i od izjava bivšeg agenta Erica Olhatsa koji je prozvao Messija da provodi teror u Barceloni.

“Mi nemamo nikakav odnos od dana kada sam se ženio. Pozvao sam ga, a on nije došao. Zato više nemamo nikakav odnos.”

Messija je napao i Griezmannov ujak Emmanuel Lopes.

“Moj ujak ne razumije kako nogomet funkcionira. Novinari su na kraju izjavu izvukli iz njega. Rekao sam Leu da s njim nisam razgovarao o tome, pa čak da nemam ni njegov broj telefona.”