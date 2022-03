PRAVO LICE ROMANA ABRAMOVIČA: Evo što je otkrio njegov bliski suradnik

Roman Abramovič bio je zaštitno lice Chelseaja 19. godina koliko je proveo kao vlasnik ovog Londonskog kluba, a kroz te godine od jednog kluba iz sredine ljestvice Premier lige napravio je dvostrukog prvaka Europe i peterostrukog prvaka Engleske i osvajača FA Kupa.

Naravno kako svi navijači Chelsea imaju posebno mjesto u srcu za Romana, ali sve nije bilo tako lijepo dok Bluesi nisu počeli ostvarivati zavidne rezultate, no to je već zaboravljeno.

Kako je Abramovič blizak s Putinom postao je neželjen u Engleskoj, koja je uvela sankcije svima koji su u milosti ruskog predsjednika, tako da je Roman primoran prodati Chelsea, a najavio je kako će novac ići za pomoć stradalima u ratu u Ukrajini.

Bitan za klub

Nizozemac Piet de Visser koji je dugogodišnja desna ruka Abramoviča za transfere opisao je značenje Rusa za Chelsea i njega osobno, ali i Romana kao osobu.

“Ovo je veliki udarac jer je on jako bitan za klub. Ljudi imaju pogrešnu sliku o njemu. Novac ga ne zanima, ima ga dovoljno i moram reći, iako će se naljutiti, da je jako topla osoba. Želim reći tko je zaista Roman Abramovič”, izjavio je De Visser za Algemeen Dagblad, i nastavio:

“Roman nikad nije govorio za medije i mnogi ga vide kao jako hladnu osobu. To mi smeta jer on nije takav. Osjećam potrebu stati u njegovu obranu. On je čovjek s velikim srcem, a činjenica da će sav novac od prodaje kluba donirati žrtvama rata u Ukrajini to i pokazuje”, rekao je 87 – godišnji Nizozemac, pa rekao kako mu je Abramovič pomogao:

“Imao sam operaciju na srcu i rak jednjaka. Bio sam doslovno mrtav. Nazvao sam Romana da bih mu rekao kako više ne mogu obavljati funkciju skauta kluba i nikad neću zaboraviti što mi je rekao: ‘Piet, potpisat ćeš ugovor na 10 ili 20 godina’. Na rubu si smrti i netko ti nudi takav ugovor. Kada čuješ takve stvari to ti da dodatnu snagu. Tijekom oporavka mi je na raspolaganje dao svoj brod i hotel. Mogu slobodno reći da mi je spasio život”, otkrio je De Visser.

Piet De Visser said he when he was struck with Cancer, he called Roman to tell him he had to retire as scout, which Roman responded with “ You can sign a contract for 10 or 20 years “ Roman also offered him stays in his hotel and boat, he thanks Roman for saving his life 💙 pic.twitter.com/QBVj3KNjLN

