Poznatom srpskom nogometašu su oca usred rata spašavali Hrvati: ‘On je i Srbima i Hrvatima pomagao’

Postao je s vremenom uspješan nogometaš, kasnije i trener, tijekom karijere na terenu pamti nastupe za srpsku reprezentaciju i igranje u Njemačkoj, no prije svega toga, danas 49-godišnji Mladen Krstajić pamti i svoju obiteljsku priču, s odrastanjem u Bosni i Hercegovini nakon što je bio rođen u Zenici. Poznati nekadašnji srpski reprezentativni obrambeni igrač je o tome pričao za Kurir, dotičući se i svojeg obiteljskog puta na kojem je bilo i stresnih stvari dok je bio tinejdžer.

“Kada se dogodila nesreća u bivšoj Jugoslaviji, onaj raspad države i sve to, imao sam 18 godina i igrao sam za Čelik iz Zenice. Točnije, tada sam bio izbjegao sa 17 i pol godina, doslovno su me otjerali moji mještani iz sela jer sam bio talentirani nogometaš”, prisjetio se Krstajić.

“Trebao sam tada potpisati stipendijski ugovor s Čelikom, otac me vozio na treninge, a sve je polako ‘kuhalo’. Nisam bio svjestan da dolazi ludo vreme. Pokojni trener Pintol pozvao je oca i rekao mu je da me vodi jer se sprema pakao. Kod nas u selu su držali straže, plašili su se da ih netko ne napadne. Za mene je to bilo… Ne znam to ni opisati”, nastavio je Krstajić.

‘Zaprijetili su mi u kući’

“Tata je rekao da moram u Srbiju, a ja sam mu rekao da neću! Zaprijetili su mi u kući, tako da sam izašao s pokojnom ujnom, autobusom preko Doboja. I sjećam se jedne barikade. Poslije mjesec dana, za mnom je izašla majka s unučadi i imali su 30 barikada. To je završetak svibnja 1992. godine. Čuo sam da su poslije toga upali u selo i pohapsili sve, sproveli ih u Zenicu u Kazneno-popravni dom”, dodao je Krstajić.









“Za mene je sreća da ne pamtim rat, otišao sam prije nego je krvoproliće počelo. Stjecajem okolnosti, oca mi nisu uhapsili jer je on, dok je bio na poziciji, pomagao jednako i Srbima i Hrvatima i muslimanima. Svi su ga voljeli. Dvije i pol godine je on tako bio sam, odvojen od nas. Jedine tri kuće koje nisu bile u selu srpske, bile su hrvatske, ti susjedi su ga čuvali”, rekao je Krstajić o tim vremenima u kojima je njegov otac pomagao i Hrvatima, a zauzvrat, s hrvatske strane je dopao spas s čuvanjem njegove kuće.

“Bilo je nekoliko puta napada na kuću… Od njega sam za sve to vrijeme dobio samo jedno pismo. Sjećam se tog pisma… Piše da mu je dobro, da je živ, da ide na posao… I… Prodavao je u bescjenje stvari iz kuće kako bi preživio i imao što za jesti. Imao je i mali vrt, tako se spašavao”, rekao je Krstajić za Kurir, spominjući i očevo tadašnje pismo zbog kojeg se emotivno slomio, u tom dijelu priče nije mogao ići dalje.

Na terenu bio pravi majstor

Poslije odlaska iz BiH, Mladen Krstajić je u srpskom klupskom nogometu prvo bio u Kikindi, zatim u beogradskom Partizanu, a potom je u Njemačkoj igrao za Werder Bremen i za Schalke prije nego se u ljeto 2009. vratio u Partizan, u kojem je završio igračku karijeru.

Tijekom igranja u Njemačkoj, Krstajić pamti da je u Werderu u istoj svlačionici bio s Ivanom Klasnićem, svojedobnim jakim adutom Vatrenih u napadu, a kasnije na svojem nogometnom putu, nekadašnji srpski reprezentativac okrenuo se trenerskoj karijeri u kojoj je posljednju postaju imao kao izbornik Bugarske.

Ranije je bio i na klupi srpske reprezentacije, a u klupskoj trenerskoj karijeri vodio je TSC iz Bačke Topole i Maccabi iz Tel Aviva. Prije svega toga, pamti svoju osobnu i obiteljsku priču, a ona se u Krstajićevim tinejdžerskim godinama odvijala i u vrijeme rata u kojem je najviše stresa i boli doživio otac – o čemu se poznati nekadašnji srpski reprezentativac otvorio.