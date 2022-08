POZNATOM HAJDUKOVCU PROBUŠILI GUME: ‘Ma ti huligani su svjesno ugrozili život mom djetetu, seljačine jedne’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nekadašnji veznjak Osijeka i Hajduka, Josip Balatinac doživio je vrlo neugodan trenutak u svom rodnom selu. Naime, huligani su mu probušili gume na autu.

Dogodilo se to u mjestu Draža, njegovom rodnom. Balatinac je kao razlog ovog vandalskog ispada pronašao u nogometu. Zaključio je da napravio netko od navijača, Šokadije iz Duboševice. On vodi Šokadiju koja je Mladosti ispala iz kupa nakon izvođenja penala.

‘Dragi moji mještani Draža ovim putem želim reći da u našem selu ima puno divnih osoba, ali na žalost ima i onih klasičnih primitivaca i seljačina. Većina zna da se jučer odigrala jedna seoska utakmica između NK Mladosti i NK Šokadije iz Duboševice koja je završila tako da je NK Šokadija pobijedila 1:4 nakon izvođenja jedanaesteraca. Ali ono najjadnije se dogodilo nakon utakmice, a to je da se našao onaj jedan ili više njih (seljačina) da svoje frustracije i poraz iskali na mom automobilu.’





‘Saznat ću’

Zatim je nastavio: ‘Dobro znaš ili znate da taj automobil osim mene koristi i supruga i još bitnije taj automobil vozi i moje dijete. S tim činom si svjesno ugrozio njegov život…. Saznat ću kad tad tko je ili tko ste……’

Izjavu je dao za OsijekExpress:

‘To je moralo biti nekad iza ponoći. Vjerojatno u noći poslije utakmice. A to znači i da mi je netko ulazio u dvorište. Kako imam senzore za gume na automobilu, odmah sam ujutro znao da je probušena, a vulkanizer mi je pokazao rupe i rekao da to nije nastalo u vožnji, već silom, ubodima sa strane. Znate koliko sam uvijek s ponosom isticao da sam iz Draža i koliko volim svoje mjesto. A sada… Slobodno neka me maknu s interneta kao poznatu osobu iz Draža.’

Najveći trag je ostavio u Osijeku za kojeg je igrao 9 godina. Nastupao je za Hajduk i Hrvatski dragovoljac. Igrao je za mlađe selekcije Hrvatske te ima jedan nastup za A vrstu.