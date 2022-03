POZNATI UKRAJINAC JE RUSKI ŠPIJUN? Legenda je ‘obrisana’ iz zemlje: Pustite ga na miru!

Anatolij Timoščuk legendarni kapetan Ukrajine izbrisan je iz nogometne povijesti te zemlje. Bio je rekorder po broju nastupa, ali svi njegovi nastupi su izbrisani. On se i dalje nalazi u St. Petersburgu gdje je pomoćni trener Zenita.

Zenit je u vlasništvu ruskog oligarha, a ukrajinski mediji došli su do zanimljivih saznanja o bivšem kapetanu. Tvrde da je Timoščuk ruski špijun.

“Ja, Anatolij Timoščuk, zaklinjem se na vjernost Rusiji i kunem se da ću poštovati Ustav i zakone. Zaklinjem se na vjernost FSB-u i da ću izvršavati naređenja nadređenih te da ću čuvati tajne države i službe. Spreman sam život dati za Rusiju.” dokument s tom izjavom kruži društvenim mrežama.

TYMOSHCHUK IS AN FSB AGENT? 🤯

Investigative journalist Kostyantin Andriyuk has just shared the alleged following info:

About 4 years ago, during the first news about the divorce, KA received an interesting message with 5 photos from an unknown addressee. Documents from 2012 pic.twitter.com/SOu7c1cGdo

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 10, 2022