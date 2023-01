POZNATI TRENER U SKANDALU S DROGOM: Pošiljka otišla s njegove adrese, sumnja se u namještaljku

Zadnjih dana u neugodnoj situaciji našao se poznati portugalski trener Andre Villas Boas koji se našao se u centru skandala s drogom.

Naime, kako se doznaje policija je u jednoj istrazi došla do puta droge od Portugala do Brazila, a krijumčari su putem pošte slali manje pakete hašiša iz Europe u Južnu Ameriku.

Jedna od adresa pošiljatelja bila je od Andrea Villasa Boasa, ali policija sumnja kako je poznati trener umiješan u krijumčarenje droge, već misle kako mu je podmetnuto.

Villas-Boas Vitima de Armadilha com droga

A Morada do treinador André Villas-Boas envolvida em trafico de droga

PJ teve acesso a um envelope com haxixe, que seguia do Porto para o Brasil, com dados do técnico português pic.twitter.com/jsgS4cUO6u

— Social News (@SN_SocialNews) January 9, 2023