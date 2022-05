POZNATI ODVJETNIK KRIM MILJEA O INCIDENTU: ‘Policija je morala shvatiti što Dinamo radi’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Ružne scene koje su upriličili navijači Hajduka po povratku iz Zagreba na benzinskoj postaji na autocesti A1 pune medije u hrvatskoj, a svoje mišljenje o tome što je bilo za N1 dao je i odvjetnik i bivši član Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković.

Ono što je Pavasović naglasio je da ako se razgovara o napadu na policiju, “To je neprihvatljivo. Ne možemo postavljati nikakve ograde”, no onda je nastavio o uzrocima:

“Mi moramo razgovarati o uzrocima. To je događaj koji je mogao biti vrlo lako spriječen. Policija je pogriješila, netko tko radi sigurnosne procjene je totalno promašio. Ujutro je već bilo jasno da Torcida kreće na utakmicu na koju neće ući. Dinamo je postavio pravila igre na koja Torcida pristati neće. To je netko morao procijeniti”, rekao je Pavasović Visković.





Drugačije u moje vrijeme

“U Splitu je to bilo drugačije riješeno u moje vrijeme. Visoki časnik PU splitsko-dalmatinske je na stadionu bio bog i batina. Ako je on rekao ‘prazni, puštaj, izbacuj vani’, mi smo bili dužni slušati. O tome nema razgovora. Ako si već imao 1600 ljudi pred Maksimirom, onda si trebao imati dovoljno mudrosti da narediš Dinamu da ih pusti unutra s bubnjevima, transparentima i megafonima”, mišljenja je poznati odvjetnik našeg krim miljea i dotaknuo se Antolića i Dinama:

“To je sve skupa folklor koji je toj skupini normalan. Raditi veliku moralnu paniku od svega toga skupa je smiješno. Policija je morala shvatiti što Dinamo radi. Krešimir Antolić je opet izazivao problem tamo gdje problema nema. Meni je u Splitu potpuno svejedno što će Boysi donijeti na jugozapad i što će vikati. Jedino je važno da dođu na utakmicu i da se vrate u Zagreb”, rekao je Pavasović.

Podsjetimo Krešimir Antolić na Hrvatskom radiju gostovao je zajedno s Ljubom Pavasovićem Viskovićem te je izjavio:

“Znate o čemu se radi. Radi se o višegodišnjoj frustraciji Hajdukovih navijača, 17 godina Hajduk nije osvojio naslov. To je istina, ali to ne smije biti problem hrvatskog nogometa ili Dinama. Jednostavno su frustrirani jer ih se godinama lagalo, uvjeravalo ih se da će Hajduk sutra biti prvak. Tu se nagomilala jedna velika frustracija, plus što, nemojmo se lagati, Torcida nema utjecaj na upravljanje Hajdukom kao jedna obična navijačka grupa, nego oni doslovno kroz model koji tamo vlada upravljaju klubom, kroz NO koji bira upravu. Tu se događa da su oni umislili da su iznad zakona i svega i čim im netko nešto krivo kaže, stvara frustracije”, izjavio je Antolić.