Poznati novinar tvrdi, Igor Tudor na korak do posrnulog prvaka Italije

Igor Tudor kao igrač i kao trener bio je među najveći klubovima Europe, od Juventusa, Marseliea, a sada ga izgleda čeka veliki posao u posrnulom prvaku Italije, Napoliju.

Napoli je prošle sezone osvojio naslov nakon više od dvadeset godina čekanja i ere neprežaljenog Armanda Diega Maradone, da bi u ovoj sezoni već zaostao 10 bodova za Interom.

Šok je Napoli doživio u prošlom kolu kod kuće od Empolija i taj poraz stajati će posla Rudija Garciju, a glavi kandidat za preuzimanje napolitanaca je Igor Tudor.

Najavljen dolazak

Tako su poznati insajderi Fabrizio Romano i Gianluca Di Marzio najavili dolazak Tudora na klupu Napolija.

🚨 Igor Tudor has agreed to become the new head coach of Napoli.

(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/uXDSG7woeq

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 13, 2023