POZNATI NOVINAR TVRDI: Brozović odlučuje uskoro, priča se i Perišiću

Marcelo Brozović i Ivan Perišić su i u ovoj sezoni jaki aduti Intera, a u tjednu u kojem je Perišić privukao puno pozornosti odličnim nastupom protiv Liverpoola u Ligi prvaka, ponovno se priča o nastavku puta dvojice hrvatskih reprezentativaca u milanskom klubu. Brozović i Perišić imaju ugovore do završetka sezone, a za sada još ništa nije garantirano za nastavak.

No, ako je vjerovati riječima Fabrizija Romana, poznatog talijanskog novinara koji temeljito prati nogometno tržište, neizvjesnost se barem u Brozovićevom slučaju bliži kraju. Tu je i informacija o Perišiću.

‘Inter čeka još samo detalje koji bi trebali biti finalizirani za produženje suradnje s Brozovićem, a potpis će pasti uskoro’, piše Romano.

‘U klubu vjeruju da će doći i do dogovora o nastavku suradnje s Perišićem’, dodao je talijanski novinar o drugom jakom adutu Vatrenih u dresu Intera.

Inter are just waiting for final details to be completed on Marcelo Brozović contract extension, to be signed soon – while they’re confident to reach the agreement for Ivan Perisić new deal too. 🇭🇷 #Inter

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2022