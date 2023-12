Poznati novinar piše o Modrićevom preokretu s Realom: ‘U zadnje vrijeme sve ide u tom smjeru’

Gdje će i što planira Luka Modrić nakon završetka sezone u Real Madridu, ostaje pitanje na koje još nema odgovora, no o preokretu u ovoj priči sada piše poznati španjolski novinar Jose Felix Diaz u tamošnjoj Marci.

Tema je Modrićeva budućnost u Realu, a Diaz tvrdi da tu još nije sve gotovo. U ovom slučaju, riječ je o preokretu s obzirom na to da se spominjao izgledni rastanak po završetku sezone, ako ne i prije.

“Nema roka za Modrićev oproštaj. Nitko ne zna što će on odlučiti, ali zna se da obožava Real i da ne odustaje od njega. Brak između igrača i kluba traje od 2012. i u zadnje vrijeme je sve više razloga i obostrane želje da se nastavi i još nekoliko godina”, piše španjolski novinar o nastavku puta 38-godišnjeg hrvatskog reprezentativnog kapetana u Realu.

❗Real Madrid is yet to discuss a renewal with Luka Modric but if everything remains the same, he will be offered a one-year renewal at the end of the season. [@jfelixdiaz] pic.twitter.com/Hr4OLG2J9i

— Castle of Madridista’s (@CastleMadrid) December 31, 2023