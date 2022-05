POZNATI NOVINAR MEĐU UHIĆENIM TORCIDAŠIMA: Suosnivač Dalmatinskog portala dobio paket u pritvor

Jedan od uhićenih pripadnika Torcide na A1 je i poznati novinar i suosnivač Dalmatinskog portala Mate Prlić, koji se s ostalih 41-im navijačem Hajduka trenutno nalazi u pritvoru.

Kako donosi RTL obitelj je Prliću poslala paket u pritvor, a sam novinar i obitelj se drže dobro, dok u Dalmatinski portal stižu poruke potpore.

Po informacijama Prlićevog partnera Blaža Duplančića svi se na portalu nadaju kako bi Mate mogao brzo van iz pritvora pošto nije sudjelovao u neredima kod benzinske postaje.

Na krivom mjestu

“Mate inače prati utakmice u Splitu i dugo nije bio na nekoj gostujućoj utakmici. Sad je nakon dugo vremena bio na takvoj utakmici s trojicom prijatelja s kojima inače igra mali nogomet. Zapeli su koloni automobila i Mate je zaspao. Digao se i izašao iz automobila vidjeti što se događa, mobitel mu je ostao u autu. Bilo je tu i drugih nevinih ljudi koji nisu ništa skrivili. I policija ih je uhitila”, kaže Duplančić.

“On je obiteljski čovjek, diplomirani ekonomist i on je najnormalniji čovjek na cijelom svijetu kojeg ja znam. Da nekome padne 100.000 eura na pod, on bi digao i vratio novac. Eto, to je Mate”, nadodao je Prlićev partner.

Po pisanju na Dalmatinskom portalu, Prlić je izašao iz automobila kada je naišla interventna policija sa suzavcem i pendrecima, a osobe koje su bile s Prlićem u autu su pobjegle preko žice autoceste, dok Mate nije bježao i policija ga je uhitila.

Croatia. 23.05.2022

Today, 40 Hajduk Split hooligans were taken to court in Velika Gorica where they were questioned. 10 of them were temporarily sentenced to 1 month in prison.

It is the aftermath of Saturday's clashes between Torcida Split and police. pic.twitter.com/kUYS6f90a1









— HooligansTV (@HooligansTV_eu) May 23, 2022