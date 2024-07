Poznati nogometaš okrenuo leđa svojoj Mariji i njihovoj kćeri: Ona pamti i veliku traumu

Autor: I.K.

Dva braka su za njime, a iz prvog od njih, za nekadašnjim ruskim reprezentativcem Aleksandrom Keržakovim povlači se i bolni skandal o kojem je javno pričala njegova kći Darija, koja je rasla u obitelji zajedno s nogometaševom bivšom suprugom Marijom.

Kći se prisjetila nekih detalja iz svojeg djetinjstva, a pričala je da su bili jako bolni. Dio razloga bio je u nevjeri njezina oca prema majci, a dio u optužbama da je Aleksandar Keržakov bio nasilan prema svojoj tadašnjoj supruzi. Njihov brak nije preživio.

“Mislim da bi sve bilo dobro da tata nije ‘gurao’ nogometnu karijeru. Kad je bio na igračkom vrhuncu, konstantno je varao moju majku. Ona to nije tolerirala”, pričala je kći poznatog nogometaša i njegove bivše supruge. Otkrila je i najviše potresnu stvar, tvrdeći da je Keržakov svojim nasiljem ozbiljno naštetio majci.

#OTD 2⃣0⃣ years ago Alexander Kerzhakov scored this goal away in Rostov-on-Don! 😯☄️pic.twitter.com/mqF689dQyE — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) March 30, 2022

‘Sve je bilo traumatično’

“Ne sjećam se previše svojeg djetinjstva prije nego se dogodio njihov razvod. Mislim da je to zbog toga što mi je sve bilo traumatično. Iako sa strane nije djelovalo, bilo je tako. Konstantno su se svađali, ali jasno se sjećam samo posljednje situacije”, pričala je kći rođena u braku Aleksandra i Marije.









“Mama je morala biti primljena na intenzivnu njegu zbog toga što ju je tata tukao. Nakon što se vratila kući, rekla mi je da će da se njih dvoje razvesti. To je jedina stvar koje se baš jasno sjećam iz svojeg djetinjstva”, pričala je kći poznatog nogometaša o iskustvu koje je prošla njezina majka.

Kasnije, Aleksandar Keržakov bio je u braku i s Milanom, sa svojom drugom suprugom, a nju je optuživao za stvaranje problema u obitelji jer se nije mogla riješiti ovisnosti o tabletama. Zbog toga je sprječavao Milanin pristup njihovom zajedničkom sinu, pa se za to morala boriti sudskim putem.

Teško razdoblje

Slijedilo je teško razdoblje s međusobnim optuživanjem, no na koncu, Milana se uspjela sudskim putem izboriti za ostanak sa sinom, kako su nakon razvoda i sudske borbe pisali mediji u Rusiji. Za suprugu bivšeg reprezentativca iz njegovog drugog braka, rasplet sudske borbe dogodio se nakon što se na rehabilitaciji posvetila svojem ozdravljenju, odvikavanju od ovisnosti, a Aleksandra je pratila i druga priča, iz njegovog prvog braka.

O tome je pričala njegova kći, govoreći o bolnim detaljima kojih se sjeća iz svojeg djetinjstva, prije nego je majka zatražila razvod od poznatog nogometaša. U privatnom životu su, tako, Keržakova pratile afere i optužbe, a na privatnom planu, odjek je pretprošle godine imala i njegova odluka da ode iz Rusije nakon što je bila pokrenuta invazija na Ukrajinu.

Do tada, Keržakov je u Rusiji gradio trenersku karijeru na klupi Nižnjeg Novgoroda, a nakon odlaska iz Rusije, radio je u ciparskoj Karmiotissi i u Spartaku iz Subotice u srpskom klupskom nogometu. Sada je u Kazahstanu, na klupi tamošnjeg Kairata iz Almatija.

Après s’être fait viré au bout de 15 match du Spartak Subotica, le russe Aleksandr Kerzhakov rebondi au Kairat Almaty.l actuellement 3ème du championnat kazakh avec 15 points en 9 matchs. pic.twitter.com/s4M53TOT95 — Lazar van Parijs (@LazarVP) May 29, 2024

Na terenu je bio pravi as

U ljubavnom životu i s odlukom da ode iz Rusije, Keržakova su pratile mnoge turbulencije, a ranije, na svojem igračkom putu bio je pravi as na terenu. U reprezentativnom dresu je svoju igračku kvalitetu pokazivao desetljeće i pol, s 91 odigranom utakmicom i 30 zabijenih golova za Rusiju u razdoblju od 2002. do ’16. godine.

Bio je prava prijetnja protivničkim obranama i golmanima igrajući u napadu, a na klupskom putu, to je najviše pokazivao u dresu Zenita iz Sankt Peterburga u svojoj Rusiji. Ondje je imao 159 odigranih ligaških utakmica i 64 zabijena gola u razdoblju od 2001. do ’06., a po povratku u Zenit, pamti i 129 odigranih ligaških utakmica sa zabijenih 56 golova u razdoblju od 2010. do ’17.

Između dva uspješna boravka u dresu kluba iz Sankt Peterburga, Keržakov je igrao u Sevilli i u Dinamu iz Moskve, a nakon povratka u Zenit, tijekom 2016. godine bio je na posudbi u Švicarskoj, u dresu Zuericha. Puno toga prošao je na terenu, kasnije i na trenerskoj klupi, no pamte se stvari i izvan nogometa.