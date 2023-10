Poznati nogometaš u problemima: ‘Dugujem milijune, kamatari mi žele slomiti noge’

Veliki skandal već danima potresa talijanski nogomet, a glavni protagonist je nogometaš Juventusa Nicolo Fagioli, koji je sudjelovao u kladioničarskoj aferi u talijanskom nogometu, uz još Nicolu Zaniola i Sandra Tonalija.

Fagioliju je izrečena suspenzija u trajanju od sedam mjeseci, jer se po talijanskom zakonu igrači ne smiju kladiti na utakmice u organizaciji njihovog nogometnog saveza, niti one pod okriljem UEFA-e i FIFA-e, a uz zabranu Nicolo je dobio kaznu od 12 i pol tisuća eura te rehabilitaciju u trajanju od pet mjeseci.

Mladi 22-godišnji igrač Juvea iznio je pred sudom svoju priču o tome kako je upao u kladioničarsku mafiju te kako ima dugove od preko tri milijuna eura, dok je njegova plača oko milijun i 800 tisuća eura godišnje.

Dužan suigračima

“Imao sam najgori period između ožujka i travnja 2023., kada sam bio toliko pod stresom i uplašen da sam tijekom utakmice Sassuola i Juventusa napravio pogrešku, nakon koje sam zamijenjen. Čim sam izašao s terena počeo sam plakati pred kamerama, razmišljajući o svojim problemima vezanim uz dugove oko kocke. Preciziram da sam se prestao kladiti i da to ne mislim više raditi”, ispričao je Fagioli i nastavio:

“Želim istaknuti da mi je namjera otplatiti sve kredite koje sam digao od svojih prijatelja koji nisu znali prave razloge zbog kojih sam posudio novac. Tražio sam zajam da platim kockarske dugove i tako sam odlučio tražiti novac od nekih prijatelja, od kojih sam tražio 40 tisuća eura, rekavši da mi trebaju za sat i da mi je majka blokirala račune.

Federico Gatti mi je posudio novac koji mu još nisam vratio i on ga još traži natrag. Još novca su mi posudili Radu Dragusin i neki prijatelji iz Piacenze. Nikada nisam razgovarao o svom klađenju s upravom, igračima ili trenerima Juventusa jer nikome nisam vjerovao. Također, nisam se kladio na Juventus ili Cremonese”, ispričao je mladi Talijan.

