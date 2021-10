POZNATI NOGOMETAŠ SPAVAO S DVIJE MALOLJETNICE (17)! Njih dvije su mu ukrale auto, a tu nije kraj priče!

Veznjak francuskog Nimesa, Sidy Sarr uhićen je pod optužbom da je imao spolne odnose s maloljetnicama. Kako prenosi L’Equipe, Sarr se našao u centru skandala zbog odnosa s maloljetnim prostitutkama.

Senegalac je priveden ovog ponedjeljka, a navodno je Sarr sam sebe prijavio policiji. List Midi Libre prenosi kako je Sarr imao odnose s dvije 17-godišnjakinje koje su mu ukrale automobil.

Veznjak Nimesa zvao je policiju zbog krađe, a na kraju je priznao kako je imao spolne odnose s djevojkama koje je prije toga platio.

Sidy Sarr karijeru je započeo u belgijskom Kortrijku, a u francuski Nimes prelazi 2019. godine. Prije nastupa u prvoj francuskoj ligi, igrao je za Chateauroux i Lorient. Za Nimes je skupio 34 nastupa te je u dva navrata asistirao te još uvijek nije postigao pogodak.

🚨⚽ | BREAKING: Nîmes midfielder Sidy Sarr was taken into police custody on Monday for having sex with two 17-year-old girls

Via @GFFN

— Football For All (@FootballlForAll) October 20, 2021