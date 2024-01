Poznati nogometaš se razbio od alkohola, konobarica ga vodila u krevet: ‘Morao je znati da neće na teren’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Umjesto da bude posvećen poslu u dresu Manchester Uniteda, engleski reprezentativac Marcus Rashford se prije utakmice protiv četvrtoligaša Newporta u FA kupu razuzdano opuštao u Belfastu, gdje je bio u posjetu jednom prijatelju, a obveze u klubu je pritom gurnuo u drugi plan, uz objašnjenje da je bolestan.

Bolest je, po svemu sudeći, bila mučnina izazvana alkoholiziranjem, o čemu je u javnosti istupila 30-godišnja konobarica Sarah Adair, koja radi u Belfastu. Njezin iskaz za The Sun govori da je 26-godišnji nogometaš Manchester Uniteda bio razvaljen od alkohola i daleko od stanja da bi mogao biti raspoloživ za trening dan kasnije.

“Nije me iznenadilo što nije mogao trenirati, ako se uzme u obzir koliko kasno je bio vani i koliko puno je popio. Morao je i sam znati da neće biti u stanju izaći na teren”, govorila je konobarica koja je na svojem poslu svjedočila sceni dolaska 26-godišnjeg nogometaša, a na to joj je pozornost bila skrenuta riječima da dolazi netko važan.

Marcus Rashford boozing in Thompsons lastnight after visiting Larne 🤣 https://t.co/laOWJJBWNJ pic.twitter.com/mS1ZugFDJb — ᴜɴᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ɢʟᴇɴꜱ (@UnofficialGlens) January 26, 2024

Nije ga prepoznala

Konobarica u Belfastu je u svojoj priči za The Sun rekla da Rashforda nije prepoznala, a da se radi o napadaču Manchester Uniteda saznala je tek nakon što joj je to rekao upravitelj kluba u kojem konobari. Taj čovjek je lud za Unitedom, dolazak igrača kluba s Old Trafforda njemu nije promaknuo.









Poznati nogometaš u Belfastu nije bio sam. Konobarica je rekla i kako je izgledalo njegovo društvo koje se u klubu u Sjevernoj Irskoj pojavilo nakon što je bio zatražen stol za ljude s VIP tretmanom. “Bio je s dvojicom muškaraca i dvije žene. Jedna je bila očito prijatelj, a druga je bila Francuskinja i bila je jako lijepa”, otkrila je konobarica.

“Djelovalo je da je ona s Marcusom zbog načina kako su se odnosili jedno prema drugom. Dodirivala mu je koljeno, a on njoj ruku, no iz njihovog razgovora se moglo zaključiti da se nisu poznavali tako dobro. Činilo se kao da ju je tek upoznao”, dodala je konobarica o razuzdanom društvu u lokalu.

Downing tequila, falling into bed fully clothed then calling in sick to Man Utd… inside Marcus Rashford’s 12-hour bender pic.twitter.com/f5UMWEYevC





— The Sun (@TheSun) January 30, 2024

Nije na tom stalo

Nije na ovom stalo, s obzirom na to da je upravitelj kluba htio fotografiju s Rashfordom, a konobarica se nadala autogramu za ujaka, no ekipa koja je brinula za nogometaša rekla je da od tog neće biti ništa, s objašnjenjem da je igrač Manchester Uniteda u Belfastu poslovno.

Ipak, tu je došlo do popuštanja nakon što je konobarica na sugestiju upravitelja kluba pristala izaći s Rashfordom i njegovom ekipom, a nakon što se s njima našla po dogovoru, slijedilo je opijanje u kojem je engleski nogometaš bio baš jako razvaljen, po konobaričinim riječima.

“Bio je toliko pijan da mu je pala njegova torba nakon što ju je pokupio, a iz torbe je ispalo puno novca. Taj novac bio je u novčanicama od po 20 funti, i to jako puno, moglo je biti između 8.000 i 10.000 u gotovini”, pričala je konobarica o iznosu koji se u eurima od nešto više od 9 do nešto manje od 12 tisuća.

🚨 If you are in Manchester United’s shoes, would you sell Marcus Rashford this summer? 🤔 pic.twitter.com/IcPt6vb1in — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 30, 2024

Odvukla ga u krevet

Konobarica priča i da je Rashforda potom alkoholiziranog odvukla u krevet i ostavila ga da odspava, a odspavala je i ona u drugoj sobi. Nakon što se probudila, engleskog nogometaša više nije bilo, što joj je otkrio netko iz njegove ekipe koja je uz Rashforda bila u Belfastu.

Epilog ove priče jest da nogometaš Manchester Uniteda nije mogao na trening, nakon toga je bio izostavljen iz kruga kandidata za nastup u FA kupu, u utakmici u kojoj je njegova momčad s 4:2 slavila protiv četvrtoligaša, a bila je tu i novčana kazna u iznosu od dvije tjedne plaće, što je oko 650 tisuća funti, odnosno, oko 760 tisuća eura.

Na koncu, ispalo je da je 26-godišnji engleski reprezentativac u dresu Manchester Uniteda jako skupo platio ovo opijanje na kojem je bio s jako puno gotovine u svojoj torbi, po konobaričinim riječima, u rasponu od približno 9 do 12 tisuća eura. Njegov klub je reagirao, nije mogao izbjeći udar ‘po džepu’.