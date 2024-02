Poznati nogometaš otišao je ratovati protiv pobunjenih Srba, a porok mu je uništio karijeru

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nogomet je nekada bio drugačija igra. Nije toliko novaca bilo u njemu, a nogometaši su bili bliži navijačima. Popularnost je bila zapravo njihova najveća plaća, a njihovi izlasci van postale su urbane legende.

Pa tko nema Dinamovca koji u Zagrebu nije čuo neku legendarnu priču vezanu uz Lamzu, Marića, Prosinečkog, Cicu ili jednog koji nije ostavio veliki igrači trag, ali se njegove noćne avanture itekako pamte. On je i glavni junak ovog feljtona, a njegovo ime Vlado Kasalo.

Rođen je u Bugojnu 11. studenog 1962. godine. Igračku karijeru započeo u Olimpiji iz Osijeka. Ostaje u Osijeku i igra za Njega od 1983. do 1987. godine. U Dinamo dolazi 1987. godine zajedno s Mirkom Lulićem. Navijači, a i on sam, najviše pamti gol Hajduku. Igralo se pred prepunim Maksimirom, a on je u 44. minuti postigao pogodak glavom za 1:0. Utakmica je završila rezultatom 1:1. Izjednačujući gol za Hajduk postigao je Alen Bokšić.

Otišao ratovati za Hrvatsku

Za Dinamo je odigrao ukupno 120 utakmica i postigao 17 zgoditaka, od toga 49 prvenstvenih s osam pogodaka. Godine 1989. odlazi u Njemačku i pristupa momčadi Nürberga zadržavši se dvije godine. Potom od 1991. do 1994. godine prelazi u Mainz gdje je završio igračku karijeru.

Odigrao je povijesnu prvu utakmicu za Hrvatsku protiv SAD-a. Ne samo da je odigrao nego je platio iz svog džepa dolazak na utakmicu. U klubu su znali da ne mogu pokriti Kasalov odlazak osiguravajućom policom, pa su mu zabranili nastup pod prijetnjom financijske kazne od 25 tisuća njemačkih maraka. Kasalo je svejedno otišao i nastupio na utakmici.

“Da je trebalo, platio bih i dvije stotine tisuće maraka. To je život. A život je sranje” izgovorio je Vlado Kasalo njemačkim novinarima. No, njegovo domoljublje došlo je još više do izražaja nešto kasnije. Naime, 1991. godine Vlado Kasalo napustio je Njemačku i otišao ratovati u Hrvatsku.

Vodio buran život

Prethodno je suspendiran i osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu od šest mjeseci zbog ilegalnog klađenja. Njegova dva sumnjiva autogola kojima je Nürnberg izgubio utakmice postala su vječna neraščišćena tema njemačke nogometne povijesti. O navodnom skandalu oko namjernog namještanja utakmica u Bundesligi, kada je u dvije utakmice zaredom zabio dva autogola i pokrenuo sumnje da je na taj način morao vratiti kockarski dug jugo-mafiji, Kasalo je demantirao: “Golove zabio jesam, kockao jesam, vozio bez dozvole jesam, ali namjerno zabijao autogolove nisam nikad.”









Nakon ratovanja vratio se nogometu i zaigrao za Mainz najbolji nogomet svoje karijere. Za Kicker je jednom rekao: “Kada sam se vratio nedostajala mi je Njemačka. U početku mi je bilo teško jer nisam znao jezik, ali Bundesliga je bila moj dječački san. Iako sam 1989. imao predugovor s Romom, završio sam na kraju u Nürnbergu. Dobio sam dobar novac, kuću, lijepi automobil. Osjećao sam se kao kralj.”

Tada je upitan o svom kockanju i da mu je casino drugi dom: “Ne, drugi dom mi je bio nogometni teren. Tamo sam se dobro osjećao. Ali, jedno je sigurno: nisam bio tužan mališan. Živio sam buran život. Pitate me jesam li izgubio, potrošio dosta novca. Vjerojatno sam jedini čovjek koji je zaradio milijune, a u Hrvatsku se vratio s 50 tisuća maraka duga.”

Nagovorio Šukera da dođe u Dinamo

Vratio se u Zagreb, ali onda kreću problemi. 1995. godine bio osumnjičen da je ispred OTV-a u Teslinoj ulici zajedno sa Zdravkom Mamićem napao policajca, a postupak je na koncu pao u zastaru.









Kasalo je svjedočio da ga je Sliško (ubijen 2001.) 1999. zajedno sa svojim ljudima pretukao u jednome klubu. U prosincu 2003. je pak završio u policiji jer je kod njega pronađen ilegalni pištolj te gram i pol kokaina, a posljednji od postupaka koji se protiv njega vodio bio je onaj za nanošenje teških tjelesnih ozljeda Marku Velniću u Wellness klubu zagrebačkog hotela Sheraton u svibnju 2013., za što je pravomoćno oslobođen.

Sve su to dijelovi njegovog života s kojima se sigurno ne ponosi, ali Dinamo mu je vječno zahvalan jer je uspio nagovoriti Šukera da dodđe u Dinamo, a ne u Zvezdu ili Partizan.

Zajec je o Kasalu rekao: “Htjeli su ga svi. Jer je bio pravi igrač. No, Vlado Kasalo, njegov Osječanin koji je već bio u Dinamu, puno nam je pomogao. Zamolio sam ga da malo lobira kod Davora i naša je financijska ponuda bila kvalitetna, kako za Osijek, tako i za njega. Doduše, ovdje smo u nekim stvarima napravili nekoliko pogrešaka jer svlačionica mora imati ravnotežu u prihodima. A Šuker je tada imao veće prihode od ostalih domaćih igrača. Tada se ponekad stvori neobična atmosfera, ali dobro, naši igrači koji su iznijeli sezonu, poput Bobana, Mladenovića, Peršona, Židana i Shale, nisu bili ljuti.”

Uistinu jedna prava nogometna legenda s burnom karijerom na terenu i van njega.