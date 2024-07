Poznati nogometaš osvojio Zadranku pa je s djetetom ostavio u bolnici: ‘Ne bih to više napravio’

Bio je veliki as na terenu u bivšoj državi, a kasnije, nakon raspada Jugoslavije, gradio je i trenersku karijeru po kojoj je postao poznat. Puno toga napravio je na terenu, no poznati nekadašnji nogometaš Boško Đurovski iz svojih igračkih dana pamti i posebnu epizodu izvan terena u razdoblju dok je bio igrač beogradske Crvene zvezde.

Bio je mlad i u naletu u karijeri, a u to vrijeme, Đurovski se zajedno sa suprugom Zoricom, rođenom Zadrankom, veselio dolasku kćeri Anite na svijet. Ipak, rođenje kćeri nije dočekao sa svojom Zoricom dok je ona rađala. Umjesto da ostane sa suprugom i s tek rođenom kćeri, tadašnji nogometaš Crvene zvezde nije bio u bolnici, već je u ljeto 1985. iz Beograda išao na let sa suigračima na turneju u Australiji.

Supruga je ostala i umirivala ga je riječima da može ići, a godinama kasnije, poznati nekadašnji nogometaš iz vremena bivše države prisjećao se kako je njegova supruga trebala roditi i što se zbivalo u napetim, ali i sretnim danima za obitelj. Nije pratio situaciju izbliza, a iz životne perspektive koju je stekao kasnije, pričao je i da je zbog toga požalio.

“Vodim Zoricu ujutro kod Ace Radosavljevića, čuvenog ginekologa, a imam avion u 12 sati. Njoj počinju bolovi, ima termin za rađanje. Dovodim je u sobu, drhtim, žao mi je, posebno kada sve vidiš u toj sobi… I kažem joj, moram ići… Nije mi svejedno, shvaćaš, ostavljam je u bolnici, a ona meni, veselo: ‘Sretan put, ne brini, bit će sve u redu!'” pričao je Đurovski za Kurir o tim danima u kojima je supruga s malom kćeri ostala u bolnici, a on je išao na daleki put.

Zbog obitelji koja je postala bogatija za malu Anitu, bilo je veselo za poznatog nogometaša, ali i drugdje među zvezdašima. Godinama kasnije, Đurovski se prisjetio da je netko sklon beogradskom klubu vikao u zračnoj luci prije odlaska na turneju: “Boško je dobio kćer”.

“Otišao sam u ‘duty-free shop’, kupio dvije boce viskija i proslavili smo u avionu. A Anitu nisam vidio 15 dana! Tek kada sam se vratio. Sad kada s ove distance gledam… Hej, što sam ja za tu Zvezdu napravio! Ma, sve bih dao za Zvezdu! Vidiš ti, današnje vrijeme i tadašnje… Dva vremena. Moja ljubav prema Zvezdi bila je nevjerojatna. Samo Zvezda i ništa više”, prisjećao se Đurovski u svojoj priči za Kurir.

Bosko Gjurovski was promoted to head coach of Nagoya (Japan) after the former manager was sacked due to bad results: pic.twitter.com/Rjht2c2Jjh









— Macedonian Football (@MacedonianFooty) August 24, 2016