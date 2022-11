POZNATI NOGOMETAŠ OPTUŽEN ZA SILOVANJE: ‘Ma znam da nisam Brad Pitt, ali one su same dolazile u moju sobu’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nastavljeno je suđenje nogometašu Manchester Cityja Benjaminu Mendyju kojeg se tereti sa čak sedam optužbi za silovanje. Do sada on nije progovarao, ali jučer je iznio svoje viđenje.

Prije nego što je išta rekao ruku je položio na Kuran i zakleo se govoriti istinu. Francuski bek koji je s ‘pijetlovima’ postao prvak svijeta branio se od optužbi za koje se tereti, a to je: sedam silovanja, pokušaj silovanja i seksualni napad.

‘Nisam Brad Pitt…’

“Znam da nisam Brad Pitt i znam da mi žene nisu dolazile zbog mojeg izgleda” rekao je bek Citya te time htio naglasiti da su žene njemu dolazile jer je bogat i slavan.

“Ako su one htjele seks i ja, sve je bilo u redu, no da je neka žena rekla ne, ja bih to prihvatio i prestao” nastavio je svoju obranu, Optužen je za ove zločine u periodu od 2018. do 2021.









Zanimljivo i dalje prima plaću Citya, ali do nje ne može u zatvoru pa je rekao da je baš tamo naučio vrijednost novca: “Zaradio bih oko četiri funte na dan kako bih u kantini kupio nešto hrane. Imao sam sve i sve je bilo lako dobiti, a sada sam naučio cijeniti vrijednost novca.”