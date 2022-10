POZNATI NOGOMETAŠ MEĐU ŽRTVAMA: Sumanuti napad nožem u trgovačkom centru u Italiji

Kako javljaju mediji iz Italije, predvečer se dogodio sumanuti napad nožem u jednom trgovačkom centru nedaleko od Milana.

Talijanski Corriere della sera piše kako je napadač u jednom dućanu u trgovačkom centru Milanofiori u Assagu nožem nasumično napao žrtve.

Po dosadašnjim saznanjima šestero ljudi je ozlijeđeno, a neki su u teškom stanju, dok je napadač 46-godišnji Talijan kojeg je zadržala policija.

Ozlijeđen nogometaš

Doznaje se kako je među ozljeđenima i nogometaš Monze, Španjolac Pablo Mari, koji je ove godine došao na posudbu u Serie A iz Arsenala. Ozljede 29-godišnjeg braniča srećom nisu opasne po život i svi se nadaju kako će se brzo vratiti na teren.

Među napadnutima i koji su u hospitalizirani su još direktor Monze Adriano Galliani i Raffaele Palladino trener talijanskog kluba, a nažalost jedan 30-godišnjak preminuo je tijekom transporta u bolnicu.

Monza CEO Adriano Galliani: “Pablo Marì is not in danger as his injuries are not life-threatening. We hope to see him back soon”.

Pablo Marì was amongst six people stabbed in a mall in Milan tonight.

Get well soon, @PabloMV5! 🙏🏻









— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2022