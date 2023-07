Poznati nogometaš lagao u potresnom intervjuu? ‘Isprali su mu mozak’

Ranije ovog tjedna, odjeknule su riječi koje je posrnuli nekadašnji engleski reprezentativac Dele Alli imao tijekom gostovanja na kanalu Garyja Nevillea na YouTubeu, kada se u razgovoru s Nevilleom, dugogodišnjim poznatim igračem Manchester Uniteda, također bivšim engleskim reprezentativcem, Alli u jednom trenutku slomio u suzama.

Odjeknule su riječi 27-godišnjeg poznatog nogometaša da je kao dijete bio nediscipliniran, između ostalog, i s ranim početkom pušenja i okretanjem drogi koju je počeo prodavati već s osam godina.

Alli je tada kazao i da je zbog svojeg ponašanja bio poslan na discipliniranje svojem biološkom ocu koji je živio u Nigeriji, spominjući da ga je njegova prava obitelj u jednom trenutku napustila i da je bio posvojen, no jedan neimenovani član obitelji tvrdi da to nije istina.

Nakon što je objavljen njegov razgovor s Garyjem Nevilleom, s potresnim detaljima koje je iznio, odjeknule su Allijeve riječi, no jak odjek imao je i istup člana obitelji koji pobija tvrdnje poznatog nogometaša.

“Dele nikad nije bio posvojen ni od koga. Dok mu je bilo sedam godina, Dele je pohađao jednu od najboljih škola u Lagosu u Nigeriji”, tvrdi član obitelji u svojoj reakciji nakon potresnog intervjua.

“Nije bio poslan u Afriku da bi ga disciplinirali. To je bezočna laž. Imao je i vozača koji ga je svakog dana vozio iz škole”, dodao je član obitelji koji je imao drugačiju priču nego 27-godišnji bivši engleski reprezentativac.

“Imamo sve slike i dokumente Delea s ocem otkako je rođen i bio mali. Deleu su isprali mozak”, tvrdi član obitelji.

Dio Allijeve priče o okretanju drogi koju je počeo prodavati s osam godina također je upitan za ovog člana njegove obitelji, s obzirom na to da je, kako čovjek tvrdi, mali Dele tada već bio u privatnoj školi u Nigeriji. Po tom iskazu, čini se da nije živio loše da bi se mogao dogoditi bijeg u prodavanje droge.

"Dele was never adopted by anyone. At age seven, Dele attended one of the best schools in Lagos, Nigeria. He was never sent to Africa for discipline. That's a blatant lie. He…"

