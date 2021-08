POZNATI LIST TVRDI: Vlašić pregovara s novim klubom, mogao bi na Dinamo

Priča o sudbini Nikole Vlašića u moskovskom CSKA bliži se kraju. Kako donosi engleski The Guardian, hrvatski reprezentativac privukao je interes na Otoku, a želju za njegovim angažmanom ima londonski West Ham, protivnik zagrebačkog Dinama u skupini u Europskoj ligi.

Vlašić je i dalje igrač Moskovljana, no postoji mogućnost da se vrati u engleski Premiership, u kojem je već bio kao član Evertona. Nakon dolaska iz Hajduka, u klubu iz Liverpoola bio je pod ugovorom od 2017. do preklani, s odlaskom na posudbu u CSKA u sezoni 2018./19.

Dođe li do transfera u West Ham, 23-godišnji hrvatski reprezentativac više ne bi morao brinuti o klubu u kojem će nastaviti karijeru. Tijekom ljeta je aktualan bio odlazak u Milan, no ta priča pala je u drugi plan, navodno zbog prevelikih zahtjeva moskovskog kluba.

Detalje ovog posla prenio je poznati talijanski novinar Fabrizio Romano. Budu li pregovori privedeni kraju, Vlašić bi otišao iz CSKA u West Ham uz odštetu od 30-ak milijuna eura, s dodacima.

West Ham are progressing in talks to sign Nikola Vlasic from CSKA Moscow. Fee could be around €30m plus add ons as @JacobSteinberg revealed. 🔴 #WHUFC

West Ham want to sign a new playmaker after Zouma. No agreement with Man Utd for Jesse Lingard as of now. #MUFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2021