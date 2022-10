POZNATI LIST NE VJERUJE ŠTO DALIĆ RADI: ‘Taj čovjek je sjajan, nevjerojatno da su drugi bolji od njega’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Zlatko Dalić ima nekoliko stvari o kojima će razmišljati u odabiru igrača za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Katru, a među stvarima o kojima razmišlja, čini se da na dnevnom redu nije odabir golmana za put na veliko natjecanje.

Prednost pred svima ostalima imaju Dominik Livaković, Ivica Ivušić i Lovre Kalinić, koji brane za vodeće klubove SuperSport HNL-a. Livaković svoj status reprezentativne ‘jedinice’ drži na golu Dinama, Kalinić je prvi izbor u Hajduku, Ivušić u Osijeku, a u tom izboru, nema mjesta za donedavnog važnog aduta Ivu Grbića, koji se nakon prošlosezonske posudbe u Lilleu vratio u madridski Atletico u kojem je pod ugovorom.

Grbić i dalje nije u prvom planu na golu Atletica. Standardan je Slovenac Jan Oblak, preko kojeg Hrvatu nije lako doći do minuta, a kada se otvori prilika zbog Slovenčevog izostanka, treba je iskoristiti što bolje. Grbić je to proteklog vikenda napravio u pobjedi Madriđana s 1:0 protiv Athletic Bilbaa, s 20-ak minuta na terenu nakon što je Oblak morao biti zamijenjen zbog potresa mozga.





Dvije obrane zadržale prednost

Hrvatski golman se u pobjedi protiv Athletica istaknuo s dvije obrane kojima je njegova momčad zadržala prednost, a potom, s obzirom na Oblakov izostanak, odradio je svih 90 minuta u jučerašnjoj utakmici 10. kola u Španjolskoj, u Atleticovom domaćem remiju s 1:1 protiv Rayo Vallecana.

Grbić je jedini gol primio iz penala, loptu je u njegovu mrežu poslao iskusni kolumbijski napadač Radamel Falcao u 90. minuti, a prije toga, španjolska Marca istaknula je dvije važne obrane koje je imao. ‘Skinuo’ je dva opasna udarca igračima Raya, Isiju Palazonu i Ivanu Balliuu, a zbog učinka dok dobije priliku na golu, zaslužio je puno pohvala poznatog sportskog lista.

Ne shvaćaju Dalićev stav

Marca je istaknula da je 26-godišnji hrvatski golman sjajan, prava ‘hobotnica’ u minutaži koju dobije, a podsjeća da je bilo tako i ranije ove sezone u Atleticovoj domaćoj pobjedi protiv Celte iz Viga, s 4:1 u petom kolu. Tada je imao punu minutažu i ostavio je dobar dojam, a nakon svega, poznati španjolski sportski list ne shvaća zbog čega trojica drugih golmana imaju prednost u planovima Zlatka Dalića.

‘Ne možemo vjerovati da su oni bolji’

‘Nevjerojatno je da Zlatko Dalić ispred Grbića drži čak tri golmana iz HNL-a. Ne možemo vjerovati da su oni bolji nego je Grbić, bez obzira na njegov kontinuitet igara’, stoji u pogledu španjolskog sportskog lista na ovu situaciju.

Stav hrvatskog izbornika je ipak vrlo jasan – ako nema kontinuiteta nastupa, drugi igrači imaju prednost, što se događa i golmanu Atletica.

Dok je branio redovito – drugačija priča

U Grbićevom slučaju, stvari su, podsjetimo, stajale drugačije dok je tijekom prošle sezone bio prvi golman Lillea, prije nego je taj svoj status izgubio zbog loših reakcija u visokom porazu od PSG-a, s 5:1 u korist Parižana rano u veljači.









Među Vatrenima, 26-godišnji Splićanin je posljednji put bio u akciji u velikoj utakmici u svojem rodnom gradu, lani sredinom studenog na Poljudu, u pobjedi s 1:0 protiv Rusije, čime je Hrvatska osigurala put na SP u Katru. Nakon toga, u ovogodišnjim utakmicama, takve prilike više nije bilo jer je u Lilleu završio na klupi, a potom, po povratku u Atletico, prednost pred njim drži sjajni Oblak – što je Grbića dovelo u praktički bezizlaznu situaciju dok se govori o trojici hrvatskih golmana koji će ići na SP.

To bi se moglo promijeniti u slučaju da postane redovit na golu madridskog kluba, no to je teško očekivati s obzirom na status slovenskog golmana koji ostaje u prvom planu dok je s njim sve u redu sa zdravljem.