Poznati komentator HRT-a se iznenada oprostio: Splićani mu nedavno prijetili, pogledajte poruku

Autor: Ivor Krapac

Nakon što je na tom poslu bio pet i pol godina, bivši hrvatski prvoligaški i međunarodni sudac Marijo Strahonja imao je neočekivanu objavu o oproštaju od komentiranja nogometnog suđenja na HRT-u, u emisijama HTV-a. Strahonja je odlazak s televizije objavio pri kraju emisije kojom je jučer završeno praćenje večeri Lige prvaka na HTV 2, a to je napravio s porukom zahvale svima koji su hvalili njegov rad ili su ga kritizirali.

“Nakon pet i pol godina htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti Hrvatskoj radioteleviziji na ukazanoj prilici, vama urednicima koji ste sjajno moderirali ovu i ostale nogometne emisije, izvrsnim sugovornicima, mojim prijateljima te svima koji su radili da bi ova emisija ovako lijepo izgledala”, rekao je Strahonja.

“Jednako tako, hvala i gledateljima koji su prihvatili moje analize, nekima su se sviđale, nekima malo manje. Međutim, svatko ima pravo na svoje razmišljanje i to je potpuno razumljivo”, nastavio je Strahonja.

‘Svima svako dobro’

“Svima svako dobro, ugodne trenutke, blagoslovljen Božić te puno uspjeha u novoj godini”, dodao je Strahonja.

Oproštajnu poruku možete pogledati – ovdje.

Dosadašnji komentator suđenja u programu HTV-a je, tako, obznanio kraj, a sve se dogodilo nedugo nakon što je Strahonji stigla poruka Torcide s utakmice Hajduk – Gorica u Splitu na početku prosinca. U toj pobjedi Hajduka s 3:0, Torcida je raširila transparent s riječima: “Nemoj, Strahonja, da te brige more zašto više ne možeš na more”. To je bilo praćeno i skandiranjem: “Nema na more, nema na more”.

Imao svoj odgovor

Strahonja je na tu poruku imao odgovor u emisiji Stadion na HTV 2.

“Poruka ili ne, svatko ima slobodu izražavanja. Onaj tko piše vjerojatno snosi određenu odgovornost. Meni osobno takve stvari ne smetaju, još kao sudac sam naučen kako se suprotstaviti pritiscima različitim povicima i takve stvari su me učinile vrlo čvrstom osobom”, rekao je.









“Ja ću i dalje obnašati svoju dužnost u duhu objektivnosti i stručnosti, pokušati sudačke opservacije prikazati javnosti onako kako to radim, a na javnosti je da prihvati ili ne”, dodao je u svojoj reakciji.

Nedugo potom, ipak je stigao oproštaj, s porukom da je karijeri analitičara suđenja na HTV-u došao kraj.