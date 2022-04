POZNATI HRVATSKI KLUB DOBIVA NOVOG VLASNIKA: Povratak na put stare slave

Hrvatski nogometni klubovi postaju sve privlačniji inozemnom kapitalu, iako neki pokušaji nisu baš slavno prošli, primjerice kod Šibenika, ali ova vijest mogla bi okrenuti snage u hrvatskom nogometu.

Naime, izgleda kako bi injekcija novog kapitala mogla oživjeti “Diva iz predgrađa”, Inter iz Zaprešića, koji bi po informacijama trebao u novoj sezoni postati podružnica slovenske Olimpije.

Njemački biznismen Adam Delius preuzeo je vodstvo Olimpije iz Ljubljane krajem prošle godine od Milana Mandarića, a sad bi mogao ući i u Inter, pišu sportske novosti.

Sanacija dugova

Inter je objavio financijsko izvješće za prošlu godinu, koje je pokazalo minus od oko milijun 200 tisuća kuna, tako da se u Zaprešiću nadaju ulaganju u posrnulog diva iz predgrađa.

“Da, postoji mogućnost da od ljeta imamo poslovno-sportsku suradnju s Olimpijom. Razgovaramo na tu temu. Postoji obostrani interes Olimpije i našeg kluba, a dalje ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih ništa htio špekulirati, stvari se u međuvremenu mogu promijeniti. Jer današnja vremena su luda. Zaključno, kontakti postoje, ali bit ćemo pametniji na ljeto”, izjavio je prvi čovjek Intera Branko Laljak.

No zapravo je izvjesno kako će njemačka poslovna grupacija preuzeti zaprešićki klub, što se može vidjeti i u poslovnom izvješću.

“Po završetku licenciranja kluba za sezonu 2022/23, te nakon završetka natjecateljske sezone 2021/22, a nakon što se u potpunosti stave u funkciju modela upravljanja i rada NK Olimpija Ljubljana, po već izrađenom hodogramu aktivnosti preoblikovanja NK Inter Zaprešić udruge građana u sportsko dioničko društvo, intenzivirat će se proces preoblikovanja u zakonskim predviđenim okvirima potrebnim za njegovu realizaciju, a paralelno će se osigurati sredstva za financiranje nove natjecateljske sezone 2022/23, te pokriće preostalih dugova kluba”, navodi se u izvješću.

