POZNATI HRVATI OTVORILI SE SRBIMA: ‘Dobro je što smo stali uz Ruse i Bjeloruse, u istom smo sosu!’

Jedan od najboljih parova svijeta ove godine ima namjeru osvojiti najprestižniji turnir na zemljanoj podlozi u glavnom gradu Francuske Parizu, a Nikola Mektić je tim povodom dalo intervju za srpski Telegraf u kojem se dotaknuo raznih tema, od Dinama i Hajduka preko Wimbledona i odluke ATP- a kako ove godine neće biti bodova na legendarnom turniru.

Ipak prvo su se zadržali na teniskim temama te su prokomentirali prvo kolo turnira:

“Jako smo zadovoljni startom. Mislili smo kako počinjemo u srijedu, a onda iznenađenje s programom u utorak, tako da je nastupila sigurno najkraća moguća priprema za Roland Garros. S jednim treningom smo došli na meč. Krenuli smo furiozno sva dva breaka, onda iskoristili nešto slabiji gem protivnika u drugom setu, tako da smo jako zadovoljni.

🌟Mate Pavić (TNNS Player, World no. 3) & 🌟Nikola Mektić (TNNS Player, World No. 5) defeated Andre Goransson & Ben McLachlan in the first Round of the French Open.

📌Won 6-2, 7-5

💪🏻💯Best of luck for the next game Mate & Nikola! pic.twitter.com/9BFW6UOXDX

— TNNS.Pro (@ProTnns) May 24, 2022