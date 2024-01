Poznati Hrvat zna s otpremninama, njega nitko ne može baš preveslati

Autor: Ivan Lukač

Nakon gotovo tri godine suradnje legendarni Portugalac Jose Mourinho dobio je otkaz na klupi Rome. Dočekan je kao heroj i otišao je tako. Navijači su sanjali da će im donijeti naslov prvaka, ali do toga nije došlo. Uzeo je zato europski trofej, Konferencijsku ligu i na penale izgubio od Seville u Europskoj ligi. Novi otkaz dao mu je novu bogatu otpremninu. Idemo redom.

On je “poseban.” Doduše, taj nadimak si je samo dao, ali s vremenom je opravdao to ime. Zapravo odmah na početku karijere je to dokazao. S Portom je 2003. uzeo Kupa UEFA, a godinu kasnije napravio potpunu senzaciju i uzeo Ligu prvaka. Portugalski velikan zadnji je klub koji se popeo na europski tron, a da nije član liga petica.

Svijet ga je tada upoznao, a bogati Abramović brže bolje ga je doveo u Chelsea. Cilj je bila liga prvaka, ali nije uspio. Donio je klubu pregršt domaćih trofeja, ali taj najveći nije uspio. Ipak, stvorio je temelje kluba koji će kasnije dominirati, a 2012. i uzeti Ligu prvaka na pogon Didiera Drogbe kojeg je Mourinho htio pod svaku cijenu.

Genijalac

U Interu je bio dojam kao da je sve savršeno. I bilo je. Uzeo je trostruku krunu s ekipom u koju mnogi nisu vjerovali. Igrači su bili spremni poginuti za njega. On je zapravo genijalni taktičar, ali vrhunski motivator sa sjajnim socijalnim vještinama. O tome što igrači misle o njemu najbolje je rekao napadač Samuel Etoo koji je trenirao i kod Mourinha i kod Guardiole:

“Naklonjeniji sam stilu Josea Mourinha. Pep je vrhunski trener, ali mogu vam reći da ne postoji trener niti menadžer koji će motivirati svoje igrače onako kako to čini Jose Mourinho. Sada imamo više trenera sa svojim stilom, ali u smislu motivacije i izvlačenja maksimuma iz svojih igrača, nitko nije ravan Mourinhu. Za mene je ona sezona 2009./2010. sa Joseom bila posebna.” Zanimljivo, Kamerunac je kod Mourinha igrao i lijevog beka, a kada je Mou napusti Inter Benitez je isto tražio od njega na što je Etoo odgovorio: “Beka igram samo za Mourinha.”

Zanimljivo, često mnogi Nenada Bjelicu s njim. Imaju slične taktike koje se baziraju na obrani, a pobjeda je pobjeda nebitna ona 1:0 ili 8:0. Kao i Mourinho i Bjelicu obožavaju igrači koji su kao ratnici kad igraju pod njima. Obojica su često prozivani bahatim zbog svojih izjava, a i obojica su bili spremni zbog svojih ideala. Sjetimo se samo kako je Bjelica otišao iz Dinama jer nije htio provoditi igračku politiku Zdravka Mamića, ali doći ćemo do Dinama i Mourinha.









Vodio je kasnije Real čije je temelje upravo on postavio u osvajanju Lige prvaka 2014. Baš je on doveo Modrića i na svom odlasku poručio navijačima da će u Modriću dobiti najboljeg veznjaka svijeta. Vratio se u Chelsea pa opet dobio otkaz (i zaradio) pa stigao u United s kojim je uzeo Europsku ligu i kasnije šokirao javnost kada je rekao da mu je drugo mjesto s “vragovima” u prvenstvu najveći uspjeh u karijeri. Tada je i javno rekao da ljudi nisu svjesni što se događa u tom klubu.

Preuzeo je Tottenham i radio odličan posao, ali onda se dogodio Mislav Oršić, a Portugalac je uskoro bio bivši. Kakav je gospodin pokazao je ulaskom u svlačionicu Dinama nakon tog poraza i čestitao im. Poraz od Dinama mu nisu mogli oprostiti. Par dana poslije otkaza Spursi su izgubili u finalu kupu. Reći će mnogi nogometna karma zbog otpuštanja čovjeka koji gdje god je bio je osvajao.

Sada dolazimo do njegovih otpremnina. U karijeri je šest puta dobio otkaz te od toga sveukupnu zaradio čak 94 milijuna eura. Najviše je dobio kada mu se United zahvalio na suradnji. Engleski velikan mu je uručio čak 23 milijuna eura. Cifre u nogometu su davno postale nenormalne, ali ako je ijedan trener to zaslužio onda je on.

Ne treba zaboraviti ni koliko je volio Hrvate. Vjerovao je Modriću kada su ga mnogi otpisali. Za Rakitića je rekao da je najpodcijenjeni igrač ove generacije te je da je svjetska klasa na razini Modrića, Inieste, Kroosa i mnogih drugih. U Mandžukiću je vidio najvećeg ratnika i pobjednika te je to uvijek naglašavao.

Gdje god je bio stvorio je igrače koji su kasnije ili još za vrijeme njega ekspolidirali. Imao je svugdje uspjeha, igrači su mu vjerovali, navijači su ga obožavali. Možda ga je vrijeme već i pregazilo. Imao je raznih grešaka, ali sve svemu vjerojatno je i najveći trener svoje generacije.