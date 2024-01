Poznati Hrvat povukao je potez koji je neke šokirao, plakao je tri dana

Autor: Ivan Lukač

Josip Brekalo novi je igrač Hajduka. Dijete zagrebačkog betona, mladić koji je prošao Dinamovu akademiju i napustio klub sa samo 11 nastupa i jednim golom i to baš protiv Hajduka. Navijač Dinama koji je s Boysima prošlog ljeta slavio naslov prvaka Hrvatske u futsalu u prepunoj Ciboni. Brekalo je u Dinamo trebao doći prije dva tjedna, samo ga je potpis dijelio do toga, ali mu je zasmetalo što je Dinamo potpisao Hoxhu.

Nakon toga krenuo je put Bešiktaša, ali kada je i taj transfer propao odlučio se vratiti u Dinamo. Sve je bilo dogovoreno, ali Dinamova uprava nije bila sposobna završiti posao i Brekalo tada iz inata odlazi u Hajduk. Za Dinamovce nema dileme, on je izdajnik jer imao je priliku doći u Dinamo prvi put, pa nije, a sada iako je uprava “zeznula” stvari i dalje mu to ne opravdaju. Postavili su mu i jedno ključno pitanje, a to je da ga razumiju zašto neće u Dinamo, ali zašto je onda otišao u Hajduk.

Osveta upravi i s tim da je dijete Dinama logične su usporedbe s Nikom Kranjčarom. Međutim, postoje ključne razlike u ta dva transfera koja su uzdrmala hrvatski nogomet, ali i društvo.

Niko je odlazio jer je morao, Brekalo odlazi jer je htio

Sa maksimirskog Sjevera se prvi put protiv Zdravka Mamića skandiralo 2006. i to ona pjesma čije stihove najčešće vidite išarane po fasadama metropole: “Mamiću cigane, odlazi iz svetinje.” Boysi su bili među prvima koji su javno upozorili i govorili što se događa. Ipak, prije njih to je učinio jedan mladić kojeg se tada nije slušalo. Nažalost, jer sve je moglo biti skroz drugačije.

U zimu 2004. Dinamo igra sramotno loše te uprava odluči smanjiti plaće svojim igračima. Ne, baš normalan potez, ali sve je moguće u našem nogometu. Protiv toga u obranu je ustao tadašnji kapetan 19- godišnji (da 19 godina je imao), Niko Kranjčar. Došao je do uprave i rekao da će igrači prihvatiti smanjenje plaće ako upravo i sebi smanji plaće. Naravno to je odbijeno. Kranjčar je zatim pokušao doći do kompromisa i rekao da se plaće smanje samo onima koji su igrali, a ne da onima koji već imaju znatno manju plaću dodatno srežu iznos. I na to je uprava Dinama na čelu s Mamićem samo rekla ne, a onda zamolila kapetana da kad izađe iz prostorije okupljenim novinarima samo kaže da su se sve dogovorili i da je sve uredu.

Kranjčar je u tom trenutku rekao da se u njemu probudio bunt. Bunt protiv uprave kluba i želja da pokaže navijačima što se događa u svečanoj loži Maksimirske 128. Niko je izašao pred novinare i rekao da nije došlo do nikakvog dogovora. Tada se u Mamiću probudio ego. Tada je Mamić prvi put osjetio da može biti veći od kluba. Par dana kasnije Niko Kranjčar, kapetan, idol navijača, brand kluba i sin legende stavljen je transfer listu te mu je kazano da ne mora dolaziti na pripreme i može tražiti novi klub.

Niko nije htio na istok

Godinu ranije Niko je odbio Dinamo Kijev jer kako je sam rekao nije želio na istok. 10 godina kasnije otići će baš u Dinamo Kijev i po njegovim riječima napraviti najveću grešku u životu, ali to je druga priča. Kapetana Dinama je tako zajedno s još tri igrača trenirao i čekao transfer. Stigle su dvije ponude. Prva je stigla baš s istoka, ali ovaj puta iz CSKA Moskve koju Niko odbija iz istog razloga kao i onu kijevsku. Drugu nije odbio, druga je bila ponuda bunta, ponuda da se suprostavi upravi i da pokaže svima što se događa u zagrebačkoj svetinji. Prije nego što tekst krene dalje još jedan podsjetnik da je “mali Cico” tada imao 19 GODINA i tek je maturirao poznati MIOC.









Kada je stigla ta ponuda Niko prvo što je napravio okupio je najvažnije BBB u gradu. Nije ih zvao da kaže da je dobio ponudu Hajduka. Nije ih zvao da ih kritizira što su samo par mjeseci prije ušli na trening i derali se igračima da skidaju dresove. Na tu provokaciju tadašnji kapetan se samo osmjehnuo i rekao da on svoj sveti dres ne skida. Okupio ih je da ih upozori u što se klub pretvara. Nažalost, tadašnje vođe BBB nisu ga ozbiljno shvatili. Jer da su ga tada poslušali sve bi drugačije bilo.

Nakon sastanak s Boysima Kranjčaru je sada bilo jasno. Odlazak u Hajduk jedini je ispravan način da pokaže prkos, ali odluka nije bila laka. Štimac (tada prvi čovjek Hajduka) došao je u kuću Kranjčareovih i rekao da je sve spremno samo Niko mora potpisati. Priznao je Krnjačar da mu je tata dao veliku podršku jer kako je i sam veliki Cico rekao: “Pa otišao je u Hajduk, u veliki hrvatski klub, a ne u Zvezdu ili Partizan.” Bez obzira na očevu podršku Kranjčar je izjavio da je plakao dobra tri dana jer nije znao što će.

Mora biti iskren

Niko je tada otišao jer je morao. On je prvi ustao protiv Mamića i okušao upozoriti sve što se događa u Dinamo, ali ga nitko nije slušao tada. Otišao je kako bi se borio protiv Mamića. Brekalo je otišao jer je htio. Brekalo s ovim transferom se samo prkosi upravi koju ionako nitko ne podržava. Ne otvara oči kao što je to radio Niko i to je ključna razlika uz naravno neusporediv zvjezdani status i kvalitetu koji su također na Nikinoj strani.









Kapetan i sin legende odlazi u Hajduk. U najvećeg rivala. Palili su njegove dresove, ispred njegovog stana palili su svijeće, svinje su oblačili u njegov hajdučki dres. Pjevali mu: “Svinjo debela, nema oprosta” i “Cico pijanico, Niko izdajico.” Grozote koje se nisu smjele dogoditi jer vođe Boysa su znali pravi razlog odlaska iako vjerojatno ni sami nisu mogli pretpostaviti da je tako ozbiljno to o čemu 19-godišnji klinac govori. Sve je gospodski šutio pa čak kada su i s istoka letjele baklje.

I Brekalo je sada dobio razne poruke, ali ni približne one kao Niko. Dinamovci mu ne mogu oprostiti ni njegovu izjavu da ga vrijeđa ponuda Hajduka jer je on veliki Dinamovac. Isto tako je pitanje kako će Hajdukovci to prihvatiti. Mora biti iskren kakav je Kranjčar bio jer samo tada će ga Split prihvatiti. Kranjčar nikad nije krio “da je ponosan kaj je purger” i da uvijek navija za Dinamo. Brekalo bi nekom izjavom poput: “Hajduk je najveći hrvatski klub i ovo je moj san” samo navukao bijes navijača Dinama, ali i Hajduka jer znaju da Brekalo nikad nije krio koliko voli Dinamo i da je za njega on najveći.

Brekalu nije lako jer istinski on i je Dinamovac i svjestan je što je napravio, ali morat će živjeti s njim. Teško da će biti prihvaćen kao Kranjčar, a još teže je da mu navijači oproste kao što su Kranjčari. Nogomet je ovdje oduvijek bio više od sporta. Emocija za koju se živi i ljubav zbog koje plačeš od sreće ili tuge. Zato nije lako nijednoj strani. Koliko god postala pokvarena i dalje je plemenita igra pa neka naslov uzme bolji.