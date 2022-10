POZNATI HRVAT JURIŠA OPET NA TRON: Milijuni kuna od gazde veliki su ‘poguranac’, a ne plaši se ‘mina’ na opasnom terenu…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Jednom zgodom, u emisiji Roberta Knjaza, naš trener, nekad proslavljeni nogometaš Slaven Bilić, izrijekom je rekao koji europski teritorij preferira:

”Jesam, ja sam anglofil. Od poimanja sporta, života, glazbe, volim biti u Engleskoj!, rekao je Slaven Bilić. Potvrđujući time, sada je očito, i trenerske efinitete, namjere i želje.

Kao nogometaš nakon matičnog Hajduka igrao je u Karlsrueu, ali ga je kupio Everton. Gdje se možda nije naigrao, ali bilo mu je krasno. Junak naše bronce sa svjetske smotre 1998. u Francuskoj kada je igrao s rastrganim kukom postao je i trener.





Hrvat voli Otok

Malčice je trenirao Hajduk, dobar je bio vodeći mladu reprezentaciju Hrvatske s Modrićem i Eduardom, a od 2006. do 2012. bio je i izbornik A vrste. Afirmirao je cijeli niz mladih igrača, napravio smjenu generaciju, dvaput prošao skupinu na Euru, ali 2008. klekao protiv Turske u onoj mučnoj utakmici, te četiri godine protiv tada fenomenalne Španjolske. Propustio je odvesti Hrvatsku na SP u Južnoj Africi 2010. godine…

Nije bio neuspješan, ali strši taj neodlazak na svjetsku smotru, momčad mu je znala igrati sjajno, ali i razočarati. Sve skupa, prolazna ocjena uopće nije bila upitna.

Postao je potom klupski trener. Znan je kao trener bez trofeja, vodio je moskovski Lokomotiv. Išlo ga je pa stalo, sporazumno je otišao jer bi bio potjeran. Pa je vodio Besiktas. S njime je turski klub želio trofej, nije bio blizu, morao je otići. Pa je vodio West Ham. Bilo je sjajno u početku, pa je onda sve otišlo u krivom smjeru, dobio je otkaz. No, Engleska je njegova obećana zemlja.

Ima on na Otoku ugled, čest je gost i komentator u televizijskim emisijama, sjajno se snalazi u tom anglosaksonskom okružju. Razumije tu kulturu, stil življenja, osjeća taj nogomet. Pa je preuzeo West Bromwich Albion u njihovoj Drugoj ligi, oni je zovu Prvom, Championshipom. I s tim klubom je napravio odličan posao. Doveo ga je do elitnog natjecanja, Premiershipa. Pa to je bio veliki uspjeh, neki tvrde da je to zapravo osvojen trofej.

Ali, opet sve nije potrajalo, bez adekvatne podrške uprave WBA je sa siromašnim kadrom ušao u Premierligu, Bilić se svojski trudio, ali momčad je utakmice gubila u serijama i slijedio je otkaz. Kako bi naš Ćiro Blažević rekao – cipela!

Pa se našao u Kini (Beijing Gouan), ugovor je bio unosan, rezultati ne baš zanosni. Nije se dugo zadržao. Ili nije izdržao.









Naravno, slobodno vrijeme koje je stiglo provodio je u Hrvatskoj, u Splitu. Kako je Hajduk posrtao tako se i njega sve češće počelo spominjati kao budućeg trenera kluba u kojem je ponikao. No, niti Hajduk ima novaca za stručnjaka njegovog renomea, niti je Bilić spreman preuzeti limitiranu momčad od koje bi se s njime imperativno očekivao naslov prvaka. Zahvalio se Hajduku uz sve komplimente klubu koji ga je kontaktirao, njegove izjave uvijek su jasne, pristojne, ali ovo je bila njegova posebno elegantna cipela prema klubu koji ga je stvorio.

Pritom je sam rekao da vrti brojne ponude i da mu se čini „kako dolazi nešto zanimljivo„. Oni koji ga poznaju bili su uvjereni da su u pitanju opet Englezi.

Da, Bilić je preuzeo Watford koji je svoje slavne dane imao prije tridesetak godina, kada je bio u vlasništvu pjevača Elton Johna. Danas su vlasnici tog kluba još ekscentričniji tipovi, koji mijenjaju trenere kao jednokratne žilete. I samo jedno žele, ekspresni povratak Watforda u Premierligu, makar klub stoji osrednje u Championshipu.









Bilić na sve to veli:

„Ponuda je bila predobra da bih je odbio, ovo je za mene velika prilika. Otišao sam iz Kine nakon jedne sezone i onda proveo neko vrijeme s mojom obitelji i prijateljima. Tek malo nakon što sam hvatao zamah za povratak u trenerski posao, kontaktirao me Watford i bio sam spreman za ovo. Watford je veliki klub, s jasnim smjerom i ciljem, onime što želi napraviti. Proveo sam veliki dio svoje karijere u Engleskoj, kao igrač, tako i kao trener i znam što ovaj klub predstavlja svima. Uvijeti su sjajni, klub je dobro organiziran, a ono što je najvažnije je to da je momčad dobro izbalansirana„.

Cilj Watforda težak je, ultimativan ulazak u Premierligu. Biliću je to jednom uspjelo s West Bromwich Albionom, ima on u tome, dakle, iskustva. To mu je i bila referenca za ovaj klub. Zato su ga i angažirali. I da, Bilić ima svoju cijenu, možda od svih naših trenera i najvišu. No, na pitanje je li on možda naš najbolji trener, sada ili u povijesti, svejedno je, odgovor jest – nije. Ali, ne može nitko reći da vrijedi kada je skup, najskuplji. A govorimo o profesionalnom, a ne rekreativnom nogometu.