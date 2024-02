Poznati Hrvat doživio je šok nakon što je saznao da nije otac svog djeteta, žena ga brutalno varala

Prošle su 24 godine od tragedije koja je šokirala nogometni svijet. Mirko Šarić bio je jedan od najtalentiranijih nogometaša svoje generacije u Argentini. Nastupa je za Argentinu, ali u njegovoj obitelji uvijek se ponosno isticalo da su Hrvati po porijeklu.

U San Lorenzo, klub za koji navija i papa Franjo, debitirao je sa 18 godina. Bio je definicija plemenitog veznjaka. Visok čak 1,88, s dobrim pregledom igre i odlične tehnike bio je jedan od najvećih talenata ondašnjeg nogometa. Htjeli su ga velikani poput River Platea i Real Madrida.

Baš u utakmici s River Platom doživio je tešku ozljedu. U prosincu 1999. doživio je puknuće ligamenta lijevog koljena jednu od najtežih ozljeda koju nogometaš može pretrpjeti i nešto slično što se dogodilo ove sezone Ivanu Perišiću i Mislavu Oršiću.

Nije mogao preko prevare

Iako se mučio s opravkom veliku nadu u oporavak i još veću želju zbog bebe koju je dobio sa svojom partnericom. Bio je presretan, ali ne i njegova obitelj koja je sumnjala u vjernost njegove partnerice.

Obitelj uključujući i njegovog Martina računala je mjesece i zaključila da nema logike da je Mirko otac djeteta jer je on u trenutku kada je partnerica ostala trudna bio u Japanu s mladom reprezentacijom Argentine u kojoj je igrao s budućim velikim igračima kao što su: Riquelme, Samuel, Cufre, Aimar, Militao, Heinze i mnogi drugi.

Nakon velikog nagovora obitelji Mirko je konačno posustao i napravio DNK test očinstva. Nažalost, on je pokazao da Mirko nije otac. Uništilo ga je to psihički. Sve je priznao svom treneru legendarnom Oscaru Ruggeriu. On mu je prvi preporučio psihološku pomoć koju je i prihvatio. Dok se sve to događalo sudjelovao je u teškoj prometnoj nesreći u kojoj je teško nastradao vozač u drugom vozilu.









Nažalost, pomoći nije bilo. Upao je u depresiju, prestao je dolaziti na terapije zbog ozljeda i svijet mu se srušio. Previše je toga za tako mladog čovjeka. U travnju 2000. dva mjeseca poslije 22. rođendana, njegova majka ga je pronašla u sobi. Cijela Argentina je bila u suzama, a kasnije se saznalo da je trebao svjedočiti na sudu.

Brat Martin je tijekom igračke karijere bio član Zagreba i Rijeke, a kao igrač Zagreba pamti i naslov u hrvatskom prvenstvu iz 2002. godine. On čuva uspomenu na tragično preminulog brata.

“Jedan od problema koje je moj brat uvijek imao bio je taj što nije mogao razumjeti da postoje ljudi koji namjerno povrijeđuju druge ne razmišljajući o posljedicama. On zapravo nije mogao razumjeti zlo” govorio je Martin o Mirku.

Ovo je jedna od najvećih tragedija koju nogomet pamti. Jedna velika karijera i mladi život prekinut je zbog izdaje osobe kojoj je najviše vjerovao. Tragična priča, a njegove uspjehe i njegovu veličinu obitelj i klub San Lorenzo kao i cijela Argentina se uvijek s ponosom sjećaju.

